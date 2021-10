https://mundo.sputniknews.com/20211001/como-impactan-las-elecciones-alemanas-en-la-union-europea-1116636015.html

¿Cómo impactan las elecciones alemanas en la Unión Europea?

Tras la realización de las elecciones federales alemanas el pasado 26 de setiembre, el analista italiano y especialista en asuntos europeos, Carlo Cauti... 01.10.2021, Sputnik Mundo

El socialdemócrata Olaf Scholz resultó victorioso tras los comicios federales de Alemania. Al respecto, en vistas de las posibles formaciones de coalición de Gobierno, "la situación es bastante complicada, ya que el SPD (centro izquierda) y el CDU/SDU (centro derecha) alcanzaron prácticamente el mismo número de votos", indicó Cauti. No obstante ello, "hay otros partidos que obtuvieron resultados muy buenos, como los Liberales y los Verdes, estos últimos con el mejor resultado de su historia", añadió.Sin embargo, se necesita un tercer partido para alcanzar la mayoría en el Bundestag. Al respecto, "está la opción de incluir a los Liberales, pero ello implicaría dificultades en alcanzar un acuerdo con los Verdes debido a las posiciones contrapuestas en varios asuntos, como la política industrial y la política exterior", advirtió el analista italiano.Scholz apuesta a fortalecer el bloque regional europeoA su vez, "otra opción sería incluir a la CDU/SDU, pero estos últimos y el SPD no quieren repetir una nueva coalición", indicó. En ambos casos, "estas coaliciones, que son las más probables, serían muy complejas de alcanzar, ya que se presentan problemas de convergencia de intereses y de propuestas políticas", aseveró Cauti. En lo que respecta a la incidencia del país a nivel regional, "dado su capacidad política y económica, Alemania tiene la opción de convertirse en líder de la Unión Europea", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la investigadora argentina y especialista en asuntos asiáticos, Clara Sánchez, con quien dialogamos sobre la crisis política e institucional que vive Birmania.Se recrudece la violencia política en BirmaniaMás de 1.100 personas murieron en Birmania tras el golpe de Estado perpetuado el primero de Febrero, según la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Por su parte, "luego del quiebre institucional y las persecuciones a la población civil, se ha formado un Gobierno paralelo de resistencia, que nuclea a los distintos partidos políticos y movimientos sociales que se empezaron a reconfigurar", indicó la investigadora argentina.Este Gobierno de resistencia que intenta reunir a las distintas facciones opositoras, "está liderado por los diputados opositores, así como por nuevas facciones guiadas por la juventud que no quiere vivir en un ambiente que no sea democrático", sostuvo. En este marco, "se ha incrementado la violencia de manera terrible", aseveró. Con respecto a la pandemia, "Birmania es de los que más Covid-19 tiene en relación a la cantidad de habitantes, por lo que la situación es bastante compleja", concluyó Sánchez.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre las perspectivas de los procesos de transición productiva en los países de la ASEAN.El GolfistaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el fundador de la productora Moabits Films y director del documental El Golfista, Javier Hayrabedian, con quien dialogamos sobre este documental que se estrenará en el mes de octubre en el Centro Cultural Florencio Sánchez.

