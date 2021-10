https://mundo.sputniknews.com/20211001/brexit-y-pandemia-el-combo-para-el-desabastecimiento-y-la-inflacion-britanica-1116666449.html

Brexit y pandemia: el combo para el desabastecimiento y la inflación británica

Brexit y pandemia: el combo para el desabastecimiento y la inflación británica

La falta de transportistas para abastecer a las gasolineras provocó que un tercio de ellas ya no cuente con combustibles, lo que genera problemas de movilidad y desabastecimiento de productos.

Brexit y pandemia: el combo para el desabastecimiento y la inflación británica La falta de transportistas para abastecer a las gasolineras provocó que un tercio de ellas ya no cuente con combustibles. Su carencia provoca problemas de movilidad y desabastecimiento de productos, a lo que suma la falta de trabajadores para tareas del campo y la faena de animales. Sobre el tema Sputnik consultó al economista Nicolás Pose.

Uno de los pronósticos más repetidos por parte de los críticos de la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) se viene cumpliendo en los últimos meses y tiene su punto más álgido desde hace una semana.Las restricciones a la residencia de extranjeros, la baja autorización de visas de trabajo y las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19 agravaron el problema de la insuficiencia de trabajadores. Decenas de sectores de la actividad económica quedaron desprovistos de mano de obra cuya procedencia históricamente era del resto de la UE y en particular del este del continente.El caso más evidente es el de los transportistas, especialmente los del rubro de los combustibles. Pero también hay vacantes en el sector turístico, y en los de las producciones agrícola y ganadera, entre otros.Sin embargo, lejos de las previsiones del Gobierno de que una ausencia de extranjeros reactivaría la economía pues daría lugar a trabajadores británicos, los rubros de salarios más bajos y cuyo trabajo no se centraliza en ciudades quedaron vacantes."Muchas empresas no están dispuestas a subir los salarios para captar trabajadores, algunas por cuestiones de márgenes [de ganancia], otras por cuestiones de viabilidad económica. Además, tampoco es tan fácil reasignar trabajadores que ya están en otros sectores a estas actividades", agregó el magíster en economía política internacional.A pesar de ello, la política del primer ministro Boris Johnson es limitar las visas a 5.000 de cara a las fiestas de fin de año y continuar con su política de limitación de la inmigración.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

