Una plaza y una hoguera: la agresión xenófoba en Chile que causó repudio transversal

SANTIAGO (Spuntik) — "Y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero", dice una de las canciones folclóricas más emblemáticas del repertorio... 30.09.2021

2021-09-30

Los lamentables hechos ocurridos la semana pasada en la ciudad de Iquique (norte) contradicen el relato que hace 80 años escribió el folclorista Chito Faró, avergonzando a un país y generando repudio transversal a nivel nacional e internacional.El sábado 25 de septiembre unos 5.000 iquiqueños organizaron una manifestación bajo el lema "No + migrantes", gritando consignas nacionalistas, enarbolando banderas chilenas y expresando su rechazo a la creciente ola de migración que ha recibido la localidad, principalmente de ciudadanos venezolanos que ingresan al país por pasos no habilitados.La marcha se realizó con relativa normalidad hasta que sus participantes se encontraron de frente con un campamento de unas cien familias venezolanas que pernoctaban en una plaza y que hace pocas horas habían sido desalojados por la fuerza por Carabineros (policía militarizada).En un acto cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, un grupo radical de protestantes ingresó al campamento, robó las pocas pertenencias de los migrantes, encendió una hoguera y las quemó. Ropa, tiendas de campaña, juguetes de niño, pañales y carros de bebé ardieron en el centro de Iquique.El xenófobo episodio fue condenado por todos los partidos políticos, las organizaciones pro derechos de los migrantes, el presidente Sebastián Piñera, las Naciones Unidas, el Gobierno de Venezuela, la prensa y la comunidad internacional en general.Para la oposición, la crisis ya es insostenible. Decidieron citar al ministro del Interior, Rodrigo Delgado y al canciller Andrés Allamand a una sesión especial en el Senado para cuestionar el manejo de la crisis y además, denunciaron al Gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusándolo de vulnerar los derechos de los migrantes.Multiplicidad de factoresEn los últimos diez años los extranjeros que llegaron a vivir a Chile aumentaron de 300.000 a casi 1.500.000, influido principalmente por la ola de migración venezolana en la región. En poco tiempo, los venezolanos superaron a los peruanos y se convirtieron en la comunidad de extranjeros más grande en el país, con más de 500.000 personas.Con la pandemia del COVID-19 y el cierre de las fronteras, los migrantes comenzaron a trasladarse desde Bolivia por pasos no habilitados, atravesando duras condiciones climáticas para llegar a las ciudades del norte como Colchane, Huara o Iquique. La policía calcula que en un momento estaban ingresando hasta 600 personas diariamente.Muchos migrantes que no podían trasladarse a Santiago o que tenían miedo a ser descubiertos se instalaron a dormir en improvisados campamentos en plazas y calles, e incluso en los primeros meses del año colapsaron la ciudad de Colchane, que llegó a tener más migrantes que locales.Para contrarrestar esta situación, el presidente Piñera inició un plan que consiste en expulsar de manera masiva a todos los migrantes que se encuentren en situación irregular o que hayan ingresado por pasos no oficiales. La estrategia fue criticada por distintas organizaciones pro derechos de los migrantes, por Human Rights Watch y por la Corte Suprema, que incluso detuvo varios vuelos de extradición que consideró no estaban en regla.Durante todo el año los habitantes de las ciudades fronterizas del norte han hecho llamados al Gobierno pidiendo solucionar los problemas sociales y sanitarios que provocaban los campamentos de migrantes en las plazas. La solución del Ejecutivo fue realizar desalojos, pero eso sólo hizo que los campamentos se cambiara de lugar. Ese círculo vicioso explotó el pasado sábado en Iquique."La responsabilidad de la crisis recae en el mal Gobierno de Sebastián Piñera", declaró en conferencia de prensa diputado y candidato presidencial del Frente Amplio (izquierda), Gabriel Boric.CIDHAlondra Arellano, presidenta del partido de izquierda Convergencia Social, redactó junto a una veintena de parlamentarios y líderes de su partido una denuncia formal ante la CIDH acusando al Gobierno de tener responsabilidad en lo sucedido en Iquique.La misiva enviada al organismo consignó que el Ejecutivo, a través de la policía, desalojó violentamente los campamentos migrantes y no les entregó soluciones, generando vulnerabilidad y dejándolos expuestos. "Carabineros no efectuó ningún accionar para brindar protección a las personas afectadas mientras los protestantes quemaban sus enseres".En conversación con Sputnik, Arellano explicó que el requerimiento está dirigido particularmente a la relatora internacional del organismo, Julissa Mantilla. "Le pedimos oficiar al Gobierno chileno para conocer los motivos y la justificación legal de los desalojos a migrantes"."Solicitamos conocer las políticas públicas de protección a las personas migrantes que el Gobierno están implementando y los protocolos que se han trabajado junto a Carabineros respecto del trato que deben tener con la población migrante", señaló.Arellano afirmó que el Ejecutivo tiene un doble estándar en materia migratoria. "Primero lo usaron con fines políticos haciendo llamado a los venezolanos a venir a Chile y luego le dan la espalda. En Chile se vulneran los derechos humanos y el Gobierno tiene responsabilidad", agregó.Por último, afirmó que el ministro Delgado debe renunciar al cargo y "no solo eso, también debería enfrentar a la justicia por la vulneración de los derechos humanos".En los próximos días el ministro Delgado y la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, viajarán a Iquique para poner en marcha un plan de ayuda humanitaria que consiste en la instalación de albergues para migrantes que viven en la calle.

