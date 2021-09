https://mundo.sputniknews.com/20210930/un-nuevo-james-bond-el-agente-007-vuelve-adaptado-a-los-tiempos-que-corren-1116621267.html

¿Un nuevo James Bond? El 'agente 007' vuelve adaptado a los tiempos que corren

Este fin de semana se estrena, en gran parte de Latinoamérica, la vigésimo quinta versión del clásico cinematográfico de espionaje-ficción con 'Sin tiempo para... 30.09.2021, Sputnik Mundo

Han pasado 59 años desde el estreno de El satánico Dr. No (1962) protagonizada por el recientemente desaparecido Sean Connery, en lo que fue la primera adaptación en el cine del clásico de la literatura de Ian Fleming. Tras seis años de espera, el personaje retornará a la pantalla grande.El estreno de la entrega número 25 del clásico del cine de Guerra Fría disparó las especulaciones sobre si será o no la última versión protagonizada por Daniel Craig, circulan con cada vez más fuerza en la órbita bondiana.Tras los pasos de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, la historia del agente 007, se ha convertido en la saga más longeva de la historia del cine con casi 60 años de trayectoria.Sin tiempo para morir, está lista para estrenar luego de más de un año de incertidumbre. Es que su arribo a la pantalla grande, previsto para abril de 2020, fue retrasado debido a la pandemia por COVID-19.La cinta, finalmente no fue estrenada a través de plataformas de streaming, ya que es una franquicia considerada referente de la pantalla grande, y al menos su estreno no pudo ser concebida de manera distinta.Sus enfrentamientos, villanos inverosímiles, armas letales ficticias, sumado a parajes siempre exóticos de distintos puntos del orbe, son una marca registrada que ha sabido sortear los distintos rostros que la han protagonizado.Tiempos de cambioLa imágen seductora del propio espía, y el rol de la mujer, basado en las míticas 'chicas Bond' de la saga han quedado de lado en las últimas entregas del agente 007, para dar paso a un rol protagónico más introspectivo y violento.El viejo estereotipo del agente seductor y apegado al placer, más que a tareas propias del espionaje, se fueron esfumando para dar paso a un personaje que, según sus productores, busca asemejarse más a la idea original de las novelas de Ian Fleming.A su vez, la narrativa propia de la Guerra Fría y sus desafíos estrambóticos dados por su tiempo histórico, han dado paso a nuevas narrativas centradas en las amenazas terroristas y al apego a una dimensión geopolítica más reconocible, al menos desde la actualidad.Respecto al cambio de imágen protagónica en la saga, Barbara Broccoli, heredera de la marca Bond declaró que, “es difícil pensar en el futuro hasta que esta película tenga su momento. Creo que realmente queremos celebrar esto y celebrar a Daniel [Craig]. Luego, cuando el polvo se asiente, miraremos el paisaje y descubriremos cuál es el futuro. Una cosa que sin duda hemos aprendido en los últimos 18 meses es que nunca se sabe cuál es el futuro. Así que tenemos que sentarnos y pensar en ello”.

