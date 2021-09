https://mundo.sputniknews.com/20210930/rusia-denunciara-en-oiea-que-alianza-aukus-va-en-contra-de-tratado-de-no-proliferacion-1116620603.html

Rusia denunciará en OIEA que alianza AUKUS va en contra de Tratado de No Proliferación

GINEBRA (Spuntnik) — Rusia tiene la intención de denunciar ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) el hecho de que la alianza AUKUS... 30.09.2021, Sputnik Mundo

En las negociaciones que Rusia y EEUU celebraron en Ginebra, según el alto diplomático, Moscú subrayó que los planes de la alianza "no se ajustan al régimen de no proliferación".El diplomático agregó que en ese contexto para Rusia resulta sumamente importante estar al tanto del potencial nuclear de los aliados europeos más importantes de EEUU, que son Francia y el Reino Unido."Sabemos de los planes de Londres de avanzar hacia el aumento de sus posibilidades en esa esfera, algo que tal vez no ocurra de manera inmediata, pero sí con el tiempo. Se trata de algo muy importante que no podemos ignorar", recalcó el vicecanciller ruso.El 15 de septiembre, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia anunciaron un nuevo programa en materia de defensa con el nombre de AUKUS, que en la primera fase supone la construcción de ocho submarinos nucleares para el país oceánico.Al día siguiente, el primer ministro australiano, Scott Morrison, anunció que Canberra rompía un contrato de submarinos de la clase Barracuda, de casi 66.000 millones de dólares, firmado con la francesa Naval Group, decisión que París calificó como "puñalada por la espalda".Rusia y Estados Unidos lograron un progreso en las negociaciones sobre la estabilidad estratégica y ciberseguridad, declaró Serguéi Riabkov.El alto diplomático indicó que las negociaciones permitieron aclarar las expectativas y objetivos que los dos países persiguen en el diálogo ruso-estadounidense.Además, continuó, Rusia y EEUU acordaron crear dos grupos de trabajo, uno de los cuales se encargará de los principios y tareas del futuro control de armamentos, mientras que la otra estudiará el potencial de los dos países en ese ámbito, así como sus acciones que puedan tener efecto estratégico.Sobre la ciberseguridad, el vicecanciller resumió que también fue alcanzado "un lento progreso", algo que "ya de por sí es bueno", remarcó."A pesar de las discrepancias existentes (...) tenemos la voluntad y la disposición a hacer avanzar el proceso. Mejor dicho, definir los límites de lo posible y al menos comenzar a determinar los puntos de convergencia que de momento son muy escasos", dijo.Al mismo tiempo, Riabkov anuncio el comienzo del trabajo de la Comisión Consultiva Bilateral Rusia-EEUU sobre el tratado Nuevo START."Comenzará el martes 5 de octubre aquí. Una parte de nuestra delegación que asistió a la reunión de hoy se quedará para ese evento", señaló.

