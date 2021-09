https://mundo.sputniknews.com/20210930/residente-arremete-contra-j-balvin-tu-musica-es-como-un-carrito-de-hot-dogs-1116601104.html

Residente arremete contra J. Balvin: "Tu música es como un carrito de 'hot dogs'"

Residente arremete contra J. Balvin: "Tu música es como un carrito de 'hot dogs'"

El rapero puertorriqueño Residente se lanzó contra el reguetonero colombiano J. Balvin después de que este pidiera a los artistas boicotear los premios Grammy... 30.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-30T11:58+0000

2021-09-30T11:58+0000

2021-09-30T11:58+0000

estilo de vida

música

grammy latinos

reggaetón

j balvin

gente

En una serie de tuits, ahora borrados, Balvin criticó al galardón otorgado por la Academia Latina de la Grabación por no reconocer el trabajo de artistas como él.Balvin agregó que estaba nominado y que su crítica no se debía a que estaba "dolido". Luego, pidió a sus colegas no asistir a la ceremonia de entrega de los premios que se realizará el próximo 18 de noviembre en Las Vegas (EEUU)."Los que tienen poder en el género ninguno debería ir, es decir todos, porque somos un movimiento", agregó Balvin.René Pérez Joglar, rapero conocido como Residente, respondió duramente a los comentarios de Balvin a través de un video compartido en sus redes sociales."Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa' los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot", afirmó Residente.El rapero, además, comparó la música de Balvin con un carrito de perros calientes.Residente, además, dijo que si Balvin espera que lo nominen a los Grammy tiene que "dejar de hacer 'hot dogs' y abrir un restaurante" o, entonces, hacer un perro caliente de calidad excepcional.Esta no es la primera vez que un artista de gran destaque arremete contra los Grammy Latinos. En 2019, Daddy Yankee, pese a su nominación en la categoría mejor fusión/interpretación urbana, se quejó del trato que se da al reguetón en los premios y dio inicio a la campaña virtual "sin reguetón no hay Grammy Latinos".Aquel año, Maluma también se pronunció en contra del premio. El colombiano, que no se lució en ninguna de las 12 categorías de la edición 2019 de los Grammy, se mostró triste de que su álbum 11:11 no fuera nominado, ya que lo consideraba el mejor que había sacado en su vida."Una desilusión bien 'cabrona' no tener siquiera una nominación a los Grammy Latinos", escribió el cantante en su cuenta de Instagram en aquel momento.

