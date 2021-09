https://mundo.sputniknews.com/20210930/putin-y-erdogan-constatan-las-buenas-relaciones-entre-rusia-y-turquia-1116617260.html

Putin y Erdogan constatan las buenas relaciones entre Rusia y Turquía

Putin y Erdogan constatan las buenas relaciones entre Rusia y Turquía

Siria y la turbulencia en el mercado gasífero fueron temas centrales de la reunión entre los presidentes de Rusia y Turquía. Por su parte, el Reino Unido... 30.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-30T17:49+0000

2021-09-30T17:49+0000

2021-09-30T17:49+0000

octavo mandamiento

rusia

vladímir putin

reino unido

turquía

combustible

cooperación

recep tayyip erdogan

encuentro

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1116617235_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_bc1b0b878cc8ae0bb23c64c85a31ee95.png

Putin y Erdogan constatan las buenas relaciones entre Rusia y Turquía Putin y Erdogan constatan las buenas relaciones entre Rusia y Turquía

La agenda del cónclave de SochiEn una reunión de tres horas en Sochi, los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, han actualizado la agenda bilateral, así como los enfoques hacia la problemática regional e internacional. Se trató del primer encuentro que mantienen en un año y medio.En un contexto en el mercado del gas que azota a Europa, Putin ha agradecido a Erdogan por su postura sobre la construcción del gasoducto Turkish Stream, que atraviesa el mar Negro para llevar gas natural ruso a Turquía y a Europa sin pasar por territorio ucraniano, y ha declarado que, pese a los procesos turbulentos en el mercado de este combustible, Ankara se siente "estable" en el marco de la cooperación con Moscú en esta esfera.Además de la industria gasística, ambos países también colaboran con éxito en otros ámbitos, como es el caso de la central nuclear de Akkuyu, cuya construcción en la provincia turca de Mersin está a cargo de la corporación estatal rusa de energía atómica Rosatom. Ambos líderes afirmaron que los trabajos continúan "según lo planeado".Ambos mandatarios coincidieron en que la pandemia de coronavirus asestó un golpe sensible contra todas las esferas de cooperación entre Moscú y Ankara, pero poco a poco la situación está volviendo a la normalidad. En este contexto, Putin reveló que el pasado año el comercio entre Moscú y Ankara se redujo en más de un 20%, pero que en este 2021, no sólo se recuperaron las pérdidas provocadas por la pandemia, sino además "hubo un aumento de más del 30%".En tanto, el mandatario turco expresó su agradecimiento especial a Rusia por ayudar a mantener a flote su sector turístico fuertemente dañado por la pandemia. A su vez, Putin citó las cifras que muestran con elocuencia que pese a todas las dificultades, muchos rusos siguieron fieles a sus preferencias turísticas.Mientras, la problemática regional e internacional ha constituido parte importante de la cumbre ruso-turca, como la situación en Siria, Libia, Afganistán y Transcaucasia. Según constató Putin, Rusia y Turquía cooperan con éxito también en las cuestiones relacionadas con Libia y Siria. Al respecto, Erdogan advirtió que "nuestros pasos conjuntos en la problemática siria también tienen gran importancia. La paz en esa región depende de las relaciones turco-rusas, afirmó.El politólogo ruso Andréi Chupriguin, opina que la visita del líder turco a Rusia se debió a la situación en el norte de Siria. Considera que los turcos se sienten inseguros ya que no saben qué hacer. "No quieren retirarse de Siria, pero quién les va a preguntar. Damasco desde hace mucho tiempo insiste en la retirada de las tropas turcas del país, donde se observa una escalada del conflicto... A juzgar por lo que acontece, se acerca el momento en que el Ejército de Siria, respaldado por las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, comience el 'peinado' en el norte del país. No puede ser de otra manera ya que se trata de un Estado soberano, cuyos derechos en la zona fronteriza han sido violados".Se estrecha el cerco a los antivacunasYouTube bloqueará todos los contenidos antivacunas, no solo los relacionados con el COVID-19, sino también aquellos que argumenten que las vacunas tienen efectos crónicos o que contengan desinformación sobre las sustancias en las vacunas.En un comunicado, la plataforma indica que "serán suprimidos los videos con contenidos que afirman falsamente que las vacunas aprobadas son peligrosas y causan efectos crónicos en la salud, que dicen que las vacunas no reducen la transmisión de enfermedades o hacen contraer enfermedades o que contienen información errónea sobre las sustancias empleadas".También se precisa que la medida abarca contenidos según los cuales las vacunas aprobadas causan autismo, cáncer o infertilidad o que pueden marcar a quienes las reciben. La plataforma ya tomó medidas contra la desinformación sobre las vacunas anticovid y dijo haber eliminado en un año más de 130 videos que transgredían sus normas.Según alerta en un reciente artículo Eduardo Costas, catedrático de Genética de la Universidad Complutense de Madrid y académico de la Real Academia Nacional de Farmacia, "los antivacunas son ya una de las 10 mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad". Su alerta se basa en estudios de varios expertos, uno de los cuales señala que tan sólo 12 personas son las principales responsables de la mayor parte de la propaganda antivacunas publicada en los medios, mayoritariamente en Internet.Algunos expertos también consideran que, de no ser por los antivacunas, numerosas enfermedades como el sarampión, la poliomielitis o la difteria podría estar erradicadas de nuestro mundo, tal y como ocurrió con la viruela.Ante esta situación, Estados Unidos y algunos países europeos empezaron a tomar medidas para incentivar, o incluso exigir la vacunación. En el caso de Francia las autoridades suspendieron a unos 3.000 trabajadores sanitarios no vacunados contra el COVID-19, tras la entrada en vigor de la obligación de inmunizarse para estos profesionales, según comunicó recientemente el ministro de Sanidad del país galo.También hay empresas que adoptan medidas semejantes, entre ellas la aerolínea Delta, cuyos empleados tendrán que pagar 200 dólares –unos 170 euros– cada mes por el seguro de salud que les facilita la compañía en caso de que no se vacunen. Por su parte, la estadounidense Google fue la primera empresa de tecnología en anunciar una normativa de vacunación para sus trabajadores.A su vez, la aerolínea estadounidense United Airlines amenazó con despedir a 593 trabajadores que siguen sin vacunarse si no se inoculan antes de terminar el mes de septiembre.Crisis de combustibles en Reino UnidoLos puñetazos y revolcones entre ciudadanos británicos por la disputa de unos pocos litros de gasolina –por un máximo de 30 libras esterlinas por vehículo– que decoran las estaciones de servicios en Reino Unido, podrían ser los primeros estertores de la desaparición del capitalismo tal como lo conocemos, según el Dr. Julio Cesar Gambina.La falta de camioneros que está causando la hecatombe en las islas británicas es sólo un síntoma de algo que es mucho más profundo, y de largo aliento: el inicio de la mutación a nivel global del capitalismo tal y como lo conocemos.Está claro que es una realidad que está tocando a Reino Unido, y a la que muchos achacan al Brexit."Pero mas profundamente tiene que ver con una reestructuración general que está habiendo en el orden capitalista, no sólo en Gran Bretaña, sino más allá. Hay muchos desajustes económicos y políticos y no hay una claridad de cómo se solucionan estos temas", advierte el analista.En este sentido, abunda que "en el 2020, ni bien iniciada la pandemia [de coronavirus], el propio Foro de Davos empezó a hablar de la necesidad del 'reinicio del capitalismo', del 'reseteo' del capitalismo mundial. De reorganizarse. Incluso uno de los ideólogos de esa cuestión fue el príncipe Carlos de Gales, heredero al trono británico".Diplomacia popular salva diálogo cultural entre México y RusiaUn digno ejemplo de la diplomacia popular. Es lo que constituye el movimiento juvenil internacional 'Future Team', una agrupación de gente joven que se dedica a contribuir al fomento del diálogo y la cooperación internacional, particularmente entre Latinoamérica y Rusia, donde una de sus caras visibles es el mexicano Juan Antonio Carmona.Egresado del prestigioso Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, Carmona ha hecho una gran contribución para propiciar la continuidad de los contactos culturales entre México y Rusia en tiempos de pandemia."Esta virtualidad la hemos tomado como dos vertientes: oportunidad y también desafío. Esto ha resultado en una gran esfera de acciones y oportunidades que hemos podido implementar, y ahora, precisamente en los últimos meses, hemos aprovechado esta reactivación de algunos espacios públicos que se ha dado, tanto en la Ciudad de México, como en algunos otros estados", manifestó.En este contexto, repasó las actividades que se preparan "con la comunidad rusa y en conjunto" con la agencia rusa de cooperación Rossotrudnichestvo, Casa de Rusia en México y la Embajada del gigante euroasiático en el país latinoamericano, algo que "va a ser parte del festejo de la Feria Internacional Virtual del Libro del Instituto Politécnico Nacional en México".El programa incluye la actuación de "varios artistas y también gestores culturales", entre otras muchas actividades destinadas a "seguir impulsando" los "lazos de cooperación" entre ambas naciones.Asimismo, Carmona manifestó la intención de "impulsar o incidir también en la generación de políticas públicas desde el mismo cuerpo de la Cámara de Diputados de México y del Senado para que se celebren nuevos convenios con la Federación de Rusia" en ámbitos como el aeroespacial o del voluntariado.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

reino unido

turquía

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, vladímir putin, reino unido, turquía, combustible, cooperación, recep tayyip erdogan, encuentro, méxico, аудио