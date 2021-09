https://mundo.sputniknews.com/20210930/puede-la-actividad-volcanica-en-la-palma-causar-un-tsunami-en-la-costa-suramericana-1116622076.html

¿Puede la actividad volcánica en La Palma causar un tsunami en la costa suramericana?

¿Puede la actividad volcánica en La Palma causar un tsunami en la costa suramericana?

La reciente erupción del volcán de la isla de La Palma, en las islas Canarias (España), hizo que se desataran rumores sobre la posibilidad de que este fenómeno... 30.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-30T19:41+0000

2021-09-30T19:41+0000

2021-09-30T19:42+0000

américa latina

brasil

islas canarias

tsunami

volcanes

erupción del volcán en la palma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1116615079_0:1120:2048:2272_1920x0_80_0_0_27174b6b3f3cb1d2bdd8e74a97141a77.jpg

Desde que el volcán canario empezó a presentar actividad el pasado 19 de septiembre, surgieron en las redes sociales brasileñas unos rumores de que las autoridades supuestamente habían emitido un alerta de tsunami para la costa noreste del país.Según se difundió, la erupción del volcán en La Palma podría empeorar las fracturas presentes en sus pendientes y generar un deslizamiento de tierra de grandes proporciones. Tal colapso parcial de la montaña causaría un desplazamiento de agua suficientemente grande como para causar una enorme onda devastadora en la costa de Brasil."Lo que sucede es que han existido estudios, hace décadas, que levantaron la hipótesis (...) de que cuando el volcán entrara en erupción, y también a raíz de los sismos que suelen estar asociados al volcanismo, parte de la isla, parte de la pared del volcán podría romperse, caer en el agua y generar una onda que llegaría, teóricamente, a Brasil", explicó Bruno Collaco, sismólogo del Centro de Sismología de la Universidad de Sao Paulo (USP) y miembro de la Red Sismográfica Brasileña (RSBR), a Jovem Pan.En una conversación con Sputnik, la volcanóloga, astrónoma y geóloga planetaria Rosaly Lopes despejó los mitos acerca de los impactos de las recientes erupciones del volcán español en América del Sur. Según Lopes, quien es doctora en vulcanología por la Universidad de Londres e investigadora del Laboratorio de Propulsión a Reacción —JPL, por su siglas en inglés— de la NASA, los rumores no son correctos y si tuviese lugar el deslizamiento de tierra en cuestión, su tamaño sería relativamente pequeño."Los estudios más recientes muestran que esto no es cierto y que el deslizamiento de tierra no sería muy grande", compartió con Sputnik la especialista, que figura en las páginas del libro Guinness como la mayor descubridora de volcanes activos del mundo.Collaco coincide que el riesgo de un tsunami en Brasil a raíz de la actividad volcánica en las islas Canarias es bajo."Para que ocurriera [el tsunami en Brasil], sería necesario un terremoto de magnitud muy expresiva [en La Palma], de unos ocho puntos, por ejemplo. Y esto no es lo que ocurre históricamente en la región. Los mayores sismos que ya se registraron ahí son de unos cinco puntos. Entonces, aunque sea científicamente posible, las probabilidades son muy pequeñas", apuntó el sismólogo.Por su parte, Lopes agregó que Brasil es un país que no presenta ninguna actividad volcánica en su territorio. Esto se debe a que se encuentra en el medio de una placa tectónica, mientras que la mayoría de los volcanes se ubican en las regiones en donde las placas tectónicas se alejan o se acercan unas de las otras.En cuanto al volcán de La Palma, la especialista detalló que puede mantener su actividad por algunos días, semanas y, quizás, meses. Pero al utilizar las erupciones pasadas como base, se sabe que la actividad volcánica actual no debe extenderse por años, concluyó la especialista.

https://mundo.sputniknews.com/20210929/que-efectos-tiene-el-contacto-de-la-lava-con-el-agua-del-mar-no-todos-son-perjudiciales-1116561637.html

brasil

islas canarias

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, islas canarias, tsunami, volcanes, erupción del volcán en la palma