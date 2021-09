https://mundo.sputniknews.com/20210930/perro-muerde-pedazo-de-carne-en-taqueria-y-se-hace-viral-en-redes-i-video-1116612853.html

Perro muerde pedazo de carne en taquería y se hace viral en redes I Video

Perro muerde pedazo de carne en taquería y se hace viral en redes I Video

El video muestra el momento en el que un perro muerde un pedazo de carne al pastor en un local de Xoxocotlán, en Oaxaca, México. 30.09.2021, Sputnik Mundo

Los hechos ocurrieron después de que la mujer que estaba preparando la carne se aleja un momento del lugar, lo cual es aprovechado por el animal que no duda en lanzarse sobre el trompo.Segundos después la mujer se percata de la situación y sale corriendo a ahuyentar al perro para que no coma más de la carne que empezaría a ser cocinada.Algunas personas que observaron las imágenes externaron su descontento con los dueños de la taquería porque no se sabe si la parte que mordió el animal fue desechada o se sirvió a los comensales.Otras tomaron el momento con humor y realizaron comentarios sarcásticos como "Hasta se antoja" o "Es lo que le da el saborcito".

