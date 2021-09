https://mundo.sputniknews.com/20210930/mas-de-3700-haitianos-fueron-expulsados-de-eeuu-en-menos-de-10-dias-1116593937.html

Más de 3.700 haitianos fueron expulsados de EEUU en menos de 10 días

Más de 3.700 haitianos fueron expulsados de EEUU en menos de 10 días

PUERTO PRÍNCIPE (Spuntnik) — Más de 3.700 haitianos fueron expulsados de Estados Unidos desde el 19 de septiembre, cuando ese país inició las deportaciones... 30.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-30T01:25+0000

2021-09-30T01:25+0000

2021-09-30T01:25+0000

américa latina

eeuu

haití

deportación

migrantes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1116593911_0:215:2875:1832_1920x0_80_0_0_23ca1f20e4080970c1e10685fc29dce6.jpg

De ese total, cerca de la mitad son mujeres y niños, y fueron repatriados desde Estados Unidos a Haití a la altura de los aeropuertos de Puerto Príncipe y Cap-Haitien, de acuerdo con la plataforma digital Haití Libre.Los retornados fueron recibidos por la Oficina Nacional de Migración, apoyada por la ONU y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), quienes proporcionaron asistencia básica a los devueltos.La OIM indicó en un comunicado que los riesgos de protección para estas personas, muchas de ellas fuera del país hace varios años, son elevados, de manera particular para las mujeres y los niños.Las dificultades cotidianas y estructurales que experimenta gran parte de la población haitiana en cuanto al acceso a los servicios básicos, a una vivienda adecuada y a la alimentación en particular, no hacen sino acentuar las vulnerabilidades de estos migrantes, dijo la entidad.A pesar de las deportaciones masivas, y la amenaza de devolver a los que lleguen ilegalmente a la frontera sur de Estados Unidos, miles de haitianos continúan realizando el peligroso camino desde el sur de América, pasando por el tapón de Darien, que divide a Panamá de Colombia.

https://mundo.sputniknews.com/20210928/el-sueno-americano-se-deshace-para-miles-de-haitianos-1116543048.html

eeuu

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, haití, deportación, migrantes