Mario Delgado critica a Aznar: "No pidió perdón a España por su mal gobierno"

El expresidente del gobierno de España José María Aznar no pidió perdón al pueblo de España por la corrupción y su mal gobierno, acusó este 30 de septiembre el... 30.09.2021, Sputnik Mundo

Las palabras del líder partidista surgen como reacción a que el exmandatario europeo criticó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por su pretensión de que España se disculpe con los pueblos de América tras la conquista y colonización iniciados hace 500 años, en el siglo XVI."¿Y usted cómo se llama? ‘Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López es una mezcla de azteca-inca, y Obrador de Santander’", ironizó Aznar."Y es que si no hubiesen pasado ciertas cosas, usted no estaría ahí, ni se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado, ni podría haberse producido la evangelización en América", abundó.Además, las declaraciones de Aznar se dan a unos días de que el gobierno de México difundiera que el papa Francisco emitió una disculpa a México por el sufrimiento que causó la iglesia católica en el país, palabras enviadas en el marco de la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia de México.Mario Delgado, dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que fundó López Obrador y con el que llegó a la presidencia de la república en 2018, respondió a Aznar criticando, además, su respaldo a la estrategia de seguridad del expresidente mexicano Felipe Calderón, la llamada guerra contra el narcotráfico."Aznar, un instigador de guerra que apoyó abiertamente a Calderón, dice que él no pedirá perdón por la invasión de España, pero negar la historia no la borra. Si no pidió perdón al pueblo español por la corrupción y su mal gobierno, no podemos esperar nada de él", declaró Delgado a través de Twitter.El diputado federal de México Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, se sumó a las críticas del partido contra el exdirigente español."Aznar: de origen aragonés, del latín asinarius, ‘el que cría o cuida asnos’. Así que origen es destino, se convirtió en uno de ellos, qué duda cabe", se burló el parlamentario.

