Los puntos clave de la mañanera de AMLO del 30 de septiembre | minuto a minuto

El mandatario mexicano enumeró algunos de los insultos con que la prensa calificó en su momento a Miguel Hidalgo.

Endurecida alma, escolástico sombrío, monstruo, taimado, corazón fementido, rencoroso, padre de gentes feroces, entraña sin entrañas, villano, hipócrita, refinado, tirano de tu tierra, pachá, imprudentísimo bachiller, perversísimo, ignorantísimo bachiller Costilla, excelentísimo pícaro, homicida, execrable majadero, badulaque, borriquísimo, primogénito de Satanás, malditísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno, archiloco americano, son algunos.

Fusilado en Chihuahua, la cabeza del líder de la independencia fue exhibida en la plaza principal de Guanajuato durante diez años, el periodo de guerra contra la corona española. Una manifestación de odio, rencor y mala fe, calificó López Obrador.

Estas hostilidades siempre suceden cuando hay una transformación, señaló el presidente, y dijo que el caso se repitió con Francisco I. Madero, líder del llamado popular a democratizar México ante el gobierno de Porfirio Díaz.

El propio abuelo de Madero escribió a Díaz para descalificar a su nieto revolucionario. El anciano criticó la salud mental de su nieto porque era espiritista.

"Ahora estamos en un proceso de transformación, hay quienes no están de acuerdo, que tienen un pensamiento conservador, que están en contra de nosotros. Afortunadamente, no son la mayoría del pueblo. Esto ha quedado demostrado en la elección del 18 y acaba de haber otra elección y el bloque conservador no tuvo mayoría", señaló.

Sin embargo, reconoció que sus rivales políticos tienen poder económico, aunque antes también detentaban el poder político.

López Obrador destacó que la cuarta transformación es un movimiento pacífico que busca cambios profundos, mientras que las transformaciones de la Independencia, la Reforma y la Revolución mexicana se dieron mediante las armas.