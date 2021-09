https://mundo.sputniknews.com/20210930/lenin-moreno-no-comparece-ante-comision-que-investiga-supuesta-corrupcion-1116593129.html

Lenín Moreno no comparece ante comisión que investiga supuesta corrupción

Lenín Moreno no comparece ante comisión que investiga supuesta corrupción

QUITO (Spuntnik) — El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno (2017-2021) se excusó de comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional...

La Comisión de Fiscalización investiga supuestas comisiones que habría recibido Moreno para gestionar la construcción de la hidroeléctrica Coda-Codo Sinclair, cuando ejerció como vicepresidente (2007–2013) durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).Dichas comisiones se habrían depositado en empresas off shore constituidas en Panamá y en Belice, de propiedad del exfuncionario, en particular la empresa INA Investment Corporation.En el escrito, enviado desde Miami, Estados Unidos, el exmandatario sostiene que no ha constituido empresas en el exterior ni tiene o ha tenido participaciones o acciones de la empresa INA Investment Corporation.También asegura que no recibió ni posee bienes en el extranjero.

