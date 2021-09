https://mundo.sputniknews.com/20210930/latinoamerica-esta-camino-a-vencer-el-coronavirus-1116592675.html

¿Latinoamérica está camino a vencer el coronavirus?

¿Latinoamérica está camino a vencer el coronavirus?

Los fallecimientos por COVID-19 en las capitales de los países latinoamericanos descienden, e incluso por primera vez desde el inicio de la pandemia en marzo... 30.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-30T00:06+0000

2021-09-30T00:06+0000

2021-09-30T00:09+0000

américa latina

uruguay

chile

argentina

perú

pandemia

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108961/68/1089616811_0:146:3071:1873_1920x0_80_0_0_1b495aaad2fc91078e3fcded3d3f8d04.jpg

ArgentinaEl país cuenta con 23.857 casos activos al 29 de septiembre, según indica el portal del Gobierno sobre la situación epidemiológica, y solo se reportaron 1.496 casos nuevos en las últimas horas.La situación más esperanzadora la vive su capital, Buenos Aires, pues en cinco días de septiembre no hubo fallecimientos de residentes de la ciudad. El primer día sin muertes fue el 22 de septiembre, seguido del 25 —fecha en se constataron tres decesos de no residentes—, así como de los siguientes dos días. Este miércoles 29 constituyó el quinto día sin fallecimientos de residentes en la capital argentina.PerúOtra capital con datos muy alentadores es Lima, que este 27 de septiembre fue el primer día que no reportó fallecimientos por COVID-19 desde el 18 de marzo de 2020, según sostiene el Ministerio de Salud (MINSA) de Perú. Según la última actualización del MINSA hay 569 nuevos casos activos y una letalidad nacional de 9,17% debido al coronavirus.En cuanto a la apertura de fronteras, desde el pasado 6 de septiembre los extranjeros pueden ingresar a Perú. Solo aquellos que no cumplan con el esquema de vacunación completa deberán presentar resultados de un PCR —reacción en cadena de la polimerasa por sus siglas en inglés—.Chile El presidente del país andino, Sebastián Piñera, decidió no renovar el estado de excepción, por lo que este 30 de septiembre se levantará la emergencia que incluía cuarentenas y toques de queda durante la noche. Además, a partir del 1 de octubre Chile podrá recibir extranjeros no residentes con el esquema de vacunación completa, PCR negativo así como cinco días de cuarentena que contarán con constante seguimiento médico. Este 29 de septiembre el Ministerio de Salud chileno registró 525 casos nuevos y 4.021 personas cursando la enfermedad.Uruguay En Uruguay se registraron 138 casos nuevos el 29 de septiembre, mientras que 1.323 personas cursan la enfermedad. La mayoría de los 19 departamentos tienen casos activos con excepción de Tacuarembó, Flores, Durazno y Lavalleja. El martes 28 no se constataron fallecimientos por COVID-19, mientras el 29 se registró un fallecimiento por la enfermedad . Uruguay se encuentra dentro de la primera etapa de apertura de las fronteras que comenzó el pasado 1 de septiembre, que permite el ingreso de extranjeros con propiedades en el país, inmunizados y con una prueba PCR negativa.

https://mundo.sputniknews.com/20210902/pandemia-en-america-latina-la-vacuna-se-transformo-en-mercancia-y-la-inmunizacion-se-aleja-1115695089.html

uruguay

chile

argentina

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uruguay, chile, argentina, perú, pandemia, coronavirus