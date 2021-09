https://mundo.sputniknews.com/20210930/la-onu-eleva-a-casi-300-la-cifra-de-excombatientes-de-farc-asesinados-en-colombia-1116617594.html

La ONU eleva a casi 300 la cifra de excombatientes de FARC asesinados en Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — La Organización de las Naciones Unidas (ONU) eleva a casi 300 la cifra de excombatientes de la guerrilla FARC (Fuerzas Armadas... 30.09.2021, Sputnik Mundo

"En el período sobre el que se informa, la Misión verificó el asesinato de 14 excombatientes de las FARC-EP (todos ellos hombres), con lo que, en total, ya suman 292 excombatientes asesinados (283 hombres y 9 mujeres) desde la firma del Acuerdo Final", según el informe del último trimestre del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre la Misión de Verificación de esa organización en Colombia.Igualmente, el reporte da cuenta de asesinatos de defensores de derechos humanos este año: "En 2021 se han reportado 158 asesinatos (53 verificados, 37 en proceso de verificación y 68 no concluyentes o no verificables)", se agrega en el texto, además "se han intensificado las disputas entre grupos armados ilegales".Quienes las protagonizan son "diferentes grupos disidentes de las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo (conocido también como Autodefensas Gaitanistas de Colombia), por el control territorial y las rutas estratégicas de tráfico ilícito, lo que ha agravado la violencia, en particular en las zonas afectadas por el conflicto y priorizadas para la implementación del acuerdo final", según la ONU.Por ello, el principal desafío del acuerdo es la "violencia que se sigue cobrando la vida de colombianos y colombianas en las zonas afectadas por el conflicto, en las que es más urgente la implementación plena e integral del Acuerdo Final".Las Naciones Unidas han verificado desde el inicio la implementación del acuerdo, firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC.

