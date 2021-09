https://mundo.sputniknews.com/20210930/la-gastronomia-de-mexico-llegara-a-marte-gracias-a-este-chef--1116626754.html

La gastronomía de México llegará a Marte gracias a este chef

La gastronomía de México llegará a Marte gracias a este chef

La gastronomía de México ya puso su granito de arena en la carrera espacial para conquistar Marte con una receta que se pretende usar en las futuras bases... 30.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-30T21:32+0000

2021-09-30T21:32+0000

2021-09-30T21:32+0000

américa latina

nasa

marte

gastronomía

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1116626728_0:53:822:515_1920x0_80_0_0_f37313ed63c13366acbc87911d7a27ea.jpg

El responsable de esto es el chef mexicano Brayan Arturo Pérez, quien fue invitado por la Universidad del Claustro de Sor Juana para participar en la convocatoria La patata marciana organizado por la Universidad de Ingeniería y Tecnología asociada al NASA Astrobiology Institute y el Centro Internacional de la Papa, en colaboración con la Fundación Cultura Científica.El concurso reunió a varios jóvenes del mundo que tuvieron el reto de crear una receta, a base de papa, que pudiera ser replicada en las futuras bases marcianas. La ganadora fue La papa que quería ser albódinga de Pérez Morales, una receta de albóndigas con machaca de res (carne de res seca), papa, bañadas en salsa de jitomate y polvo de chiles guajillo, ancho y cascabel, la cual es de fácil preparación y gasta poca energía eléctrica para su cocción.La convocatoria estableció parámetros muy precisos sobre las condiciones y requisitos que necesitaban cumplir las recetas concursantes, mismas que debían tomar en cuenta elementos como la atmósfera, métodos de cocción (lo más sencillos posibles), la energía necesaria para cocinar y que cumpliera con el aporte nutricional exigido para las largas jornadas de trabajo."Lo que busqué al final fue efectividad porque también intenté usar carne fresca, carne de cordero, pero no lo vi nada viable por los tiempos de almacenaje. Allá quizá no habrá congeladores, refrigeradores donde tener almacenado algo fresco, y más porque el viaje dura seis meses", comentaEl mexicano descartó varias recetas –como tortitas de zanahoria y calabaza- por no cumplir con los requerimientos, entre ellos, aportar las calorías necesarias.Brayan Arturo Pérez reconoce que, a lo largo de su carrera, no se imaginó diseñar una receta para el espacio, pues apenas entramos en cuenta que los viajes al espacio ya no son exclusivos de la ciencia ficción."Al hablar con los directivos de la universidad todos concordamos que esto suena de películas, como de ciencia ficción, lejano, pero la realidad es que ya nos están alcanzando las carreras espaciales, y qué bueno que le den la oportunidad a los jóvenes", declaró.Asimismo, se dijo orgulloso de que, de alguna u otra forma, México ya se está haciendo presente en la carrera espacial.Tras haber ganado La patata marciana, este cocinero mexicano continuará sus esfuerzos para convertir su dark kitchen de BBQ en un local establecido en el Estado de México.

marte

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Mariano Yberry https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

nasa, marte, gastronomía, méxico