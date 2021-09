https://mundo.sputniknews.com/20210930/la-deuda-en-evergrande-y-su-impacto-en-las-economias-de-mexico-y-america-latina-1116616787.html

La deuda en Evergrande y su impacto en las economías de México y América Latina

La situación de deuda que desafía a la empresa inmobiliaria Evergrande en China difícilmente desatará un contagio financiero mundial y su impacto en México y... 30.09.2021, Sputnik Mundo

La fuerza de la economía china y las reglas del gobierno permitirán que el impacto económico de esta crisis quede absorbido a nivel local, consideró Moritz Alberto Cruz Blanco, académico del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).En todo caso, esta circunstancia de deuda y problemas de liquidez en el sector inmobiliario podría impactar el margen de crecimiento de China, con índices que se han mostrado no sólo altos sino estables en los últimos años, valoró el universitario, lo que tendría resonancias en su demanda de insumos importados a países latinoamericanos.Por ejemplo, Brasil, un relevante socio exportador de minerales a China, podría encarar una reducción de ventas al líder asiático si la situación en Evergrande deriva en un estancamiento de sus índices de crecimiento, señaló en tanto Carlos Aviud Vázquez, economista egresado de la UNAM y especialista en deuda en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).Descartado, un contagio financiero global"Es improbable que suceda un contagio como sucedió con la gran crisis global del 2008 o la crisis latinoamericana de los 90 por la simple y sencilla razón de que el mercado de capitales chino es relativamente cerrado todavía al capital extranjero", evaluó Cruz Blanco en entrevista.El investigador Vázquez coincidió con esta lectura, y estimó posible que la situación financiera de Evergrande tenga una repercusión en la llamada economía real, que contempla el ofrecimiento de bienes y servicios, y ello se traduzca en resonancias en los mercados latinoamericanos. Sin embargo, subrayó que los efectos de estas repercusiones incluso podrían ser positivos para países que no tienen lazos comerciales preponderantes con el mercado chino.Brasil o Chile, con fuertes relaciones de exportación de insumos a China, podrían verse golpeados por una desaceleración del motor asiático, sin embargo México, que sólo establece un 10% de su comercio mundial con ese país, podría recibir los efectos positivos del fenómeno, dado que los capitales buscarían proteger sus inversiones mediante la apertura de nuevos vínculos económicos.Otros países que podrían recibir los efectos benéficos de esta búsqueda de alternativas para proteger la inversión, de esta migración de capitales, son El Salvador y Ecuador, precisamente porque sus economías no están tan amarradas al destino chino, apuntó el analista del CIEP."México tiene realmente su comercio con Estados Unidos y mientras Estados Unidos no tenga una mayor afectación por esa vía no habría un riesgo para el caso mexicano. China tiene muchos mecanismos para recuperarse de una crisis financiera, para reactivar la economía de manera intensa", recordó Cruz Blanco.¿Un eco de la crisis inmobiliaria de 2008?En 2008 sí se desató un efecto de contagio financiero tras la crisis inmobiliaria generada en Estados Unidos, por lo que los economistas consultados por Sputnik Mundo trazaron similitudes y diferencias entre ambos fenómenos."Tienen sus semejanzas en que está dado en el sector inmobiliario, donde se hace una gran inversión y se otorgan créditos hipotecarios casi casi regalados, y resulta que después ya no se pueden pagar o se invirtió en zonas donde la gente no está interesada en poblar", subrayó Cruz Blanco."La gran diferencia es que el mercado accionario chino es cerrado todavía y esto hace que ningún extranjero tenga acceso a este mercado y todo se dé localmente. Quienes se van a ver afectados son los tenedores de bonos chinos, los dueños de estas empresas, pero esto hace que la solución en cierto sentido sea relativamente más sencilla también para el gobierno chino, no hay ramificaciones hacia el exterior", distinguió.Además, el académico de la UNAM sostuvo que las crisis son inherentes al sistema capitalista, si bien puede debatirse si China pertenece a ese universo económico. No obstante, su liderazgo no quedará mutilado por la experiencia de Evergrande."China está destinado a ser el mercado más grande del mundo, si no es que ya lo es, y eventualmente a desplazar a los Estados Unidos", sostuvo.El investigador del CIEP, Carlos Aviud Vázquez, explicó que las crisis de deuda en el sector inmobiliario se vinculan a las características de ese ámbito de inversión."Son firmas que necesitan altos montos de inversión, pero que estos montos de inversión tienen un rendimiento a muy largo plazo, la diversificación del portafolio de sus activos también está hacia los rendimientos a largo plazo o hacia activos que no parecen ser tan rentables", dijo.También comparó la situación de deuda en 2008 con la de Evergrande por el optimismo depositado en los procesos de préstamo y estabilidad económica."Una de las características que comparten es este optimismo que se tiene sobre los periodos de bonanza económica. Antes de 2020 todavía no se podía prever el hecho que podía ser la crisis de COVID-19, se tenía optimismo en seguir prestando, en seguir inflando esta burbuja de préstamos", señaló.Los destinos del Tratato Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT)En cuanto a una posible afectación por Evergrande de las intenciones de China de sumarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), donde actualmente participan México, Japón, Vietnam, Singapur, Chile y Canadá, entre otros países, los economistas descartaron afectaciones sustanciales."Son fenómenos independientes, las decisiones comerciales me parece que llevan ya una ruta trazada y es muy difícil que cambien por este tipo de fenómenos", declaró el investigador del IIEC.Vázquez consideró que, en todo caso, podría verse afectado este vínculo comercial multilateral en caso de que los efectos de la situación en Evergrande se trasladen del ámbito financiero al de la economía real y queden afectados distintos eslabones de la cadena de producción china.Mientras tanto, la ruta legal del tratado continúa de manera sólida, señaló.

