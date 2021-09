La Champions lo confirma: el fútbol español anda mal

https://mundo.sputniknews.com/20210930/la-champions-lo-confirma-el-futbol-espanol-anda-mal-1116602648.html

Lo problemas económicos que enfrentan los clubes españoles saltan a la luz en la competición continental, al no poder competir en igualdad de condiciones con los representantes del resto de los campeonatos, algo que se veía venir y que terminó por quedar claro durante el mercado de fichajes y las primeras dos jornadas de la Champions.Durante el asueto entre una temporada y otra, ese tiempo que toman las directivas para salir al mercado en busca de los jugadores necesarios para completar sus plantillas, los clubes de España estuvieron atrás. Solo el Real Madrid intentó realizar un gran fichaje, el del francés Kylian Mbappé, malogrado a la postre porque el PSG -o Catar- se negó a aceptar una suma entre 180 y 200 millones de euros por él.Al final, los blancos desembolsaron unos 35 millones por Eduardo Camavinga, en la tal vez más rutilante operación para la Liga, que, en la mayoría de los casos, solo vio movimientos internos, como el del Antoine Griezman del Barcelona al Atlético de Madrid.Mientras, dos de sus principales figuras, los capitanes del Barça y el Madrid, Lionel Messi y Sergio Ramos, se iban libres al PSG.Un inicio aterradorEn las dos primeras jornadas de Champions, los clubes españoles solo pudieron ganar dos partidos. Uno de ellos victoria agónica del Real Madrid ante el Inter de Milán con gol de Rodrigo Goes, y la otra más angustiosa, y encima polémica, del Atlético de Madrid sobre el Milán AC en el Wanda Metropolitano.El resto de los choques se han saldado con empates o derrotas, pese a lo cual todos tienen opciones de alcanzar los octavos de final, a pesar de que la situación para Villarreal y Barcelona se ha tornado demasiado convulsa, porque a estas alturas uno suma un punto y el otro ninguno.Real Madrid, que dio la sorpresa al caer por 1-2 ante el desconocido Sheriff de Tiraspol, acumula tres puntos y marcha segundo del Grupo D, por detrás de sus verdugos de turno, mientras el Atlético, con cuatro unidades, es escolta del Liverpool inglés en la llave B.Sevilla, con dos empates, va solo por detrás del Salzburgo en el G, pero en el F, el Villarreal, que se adelantó al Manchester United, la víspera, antes de terminar ajusticiado por Cristiano Ronaldo en el minuto 94, es último, lejos del Atalanta italiano, puntero.Por último, el Barça, que ha tenido dos partidos de tres goles en contra ante el Bayern Múnich y el Benfica, y sin disparos propios entre los tres palos, es último del Grupo E, en medio de rumores constantes sobre la posible cesión del entrenador Ronald Koeman y con opciones de no llegar incluso a la Europa League.Otros tiemposPor años los equipos españoles dominaron la Champions. En la llamada era de Messi y Ronaldo ningún país ganó más que España. Barcelona se coronó cuatro veces y el Madrid otras tantas, tres de ellas consecutivas, de 2016 a 2018, incluso, en más de una ocasión equipos del país disputaron la final.En la temporada 1999-2000, por ejemplo, el Real Madrid se impuso por 3-0 al Valencia en el Stade de France, Saint-Denis. En la 2013-2014, otra vez el Real Madrid se encontró a un elenco español, esta vez al Atlético de Madrid y lo venció por 4-1 en el Estadio da Luz, Lisboa, con aquel gol de Sergio Ramos que permitió un alargue glorioso para los blancos.Dos años más tarde, en el Giuseppe Meazza, de Milán, se vieron las caras los mismos rivales y el Real volvió a ganar, esta vez en tanda de penales.La situación, sin embargo, ha cambiado, porque desde entonces ningún otro club español volvió a las finales. En la de 2018-2019 el Liverpool se coronó ante el también inglés Tottenham en el Wanda Metropolitano, de Madrid, y 12 meses después el Bayern de Múnich sometió al PSG francés por 1-0 en Lisboa.En la última edición, otros dos equipos ingleses, el Chelsea y el Manchester City, alcanzaron la final, con triunfo por 1-0 para los primeros, en Oporto.

