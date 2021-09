https://mundo.sputniknews.com/20210930/embajador-argentino-afirma-que-su-pais-desea-aumentar-exportaciones-de-vino-a-rusia-1116601461.html

Embajador argentino afirma que su país desea aumentar exportaciones de vino a Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Argentina está buscando vías para aumentar sus exportaciones de vino a Rusia, dijo en declaraciones a la agencia de noticias Sputnik el... 30.09.2021

"Vamos buscando las vías para aumentar la exportación, por supuesto, eso es permanente. Si no podemos vender un producto, vamos a buscar otro", declaró Zuain.Al comentar la nueva ley rusa de viticultura y vinificación, en vigor desde 2020, el diplomático subrayó que los exportadores argentinos tendrán que "mejorar aún más la calidad" de sus vinos, "para que no solamente sigan estando presentes en el mercado ruso, pero también aumenten su presencia".Por su parte, el diario Vedomosti reveló que el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia propuso el arancel aduanero a ciertos productos como el vino, cerveza, perfume o maquillaje importados de la Unión Europea. La subida de impuestos afectará a "algunos tipos de vino, cerveza, colonia, perfume, maquillaje y otros", añadiendo que la lista todavía puede cambiar e incluir maquinaria agrícola, frigoríficos y calzado.FerrocarrilesAdemás, Zuain declaró que Argentina necesita más ferrocarriles para crecer y superar la crisis económica."Argentina es un país grande en superficie (...) y necesita ferrocarriles. Si queremos crecer, si queremos superar las crisis económicas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, necesitamos ferrocarriles", señaló el jefe de la misión argentina en Moscú.El diplomático también abordó el tema de la empresa rusa Transmashholding —una de las principales compañías productoras de material rodante para ferrocarriles— y su presencia en Argentina.También informó que en estos días, aunque sin proporcionar la fecha exacta, una delegación encabezada por el director ejecutivo de Transmashholding, Kiril Lipa, parte con destino a Buenos Aires para hablar con los organismos argentinos correspondientes sobre una cooperación más estrecha.Asimismo, afirmó que Argentina ve sumamente importante el tema de barcos rompehielos y que Rusia es el país que puede transferir tecnología en ese campo y "aportar decisivamente" al país sudamericano.Zuain mencionó que la embajada argentina en Moscú brindó un informe a las autoridades de Argentina sobre las capacidades de Rusia con respecto a la fabricación de barcos rompehielos y sobre la experiencia que tienen los astilleros rusos."Para nosotros sería —y esta es una opinión de esta embajada— una gran contribución que Argentina pueda lograr cerrar ese contrato (del astillero estatal argentino Tandanor) con la Federación de Rusia", expresó el embajador.Al mismo tiempo, subrayó que su país desea desarrollarse, sobre todo, en el ámbito industrial y "Rusia puede aportar infinitamente a ese desarrollo de Argentina" a través de la ciencia y la tecnología, ya que es el país líder en industria naviera, ferrocarriles y energía nuclear.Zuain añadió que el presidente argentino, Alberto Fernández, "tiene la firme intención de visitar" Rusia, reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y abordar los temas de cooperación bilateral de ambas naciones.Vacuna Sputnik VEl embajador también afirmó en declaraciones a esta agencia que su país está muy agradecido a Rusia por todo el apoyo proporcionado con respecto a los suministros y la producción de la vacuna anti-COVID Sputnik V en el territorio argentino."El presidente Fernández tiene la firme intención de visitar la Federación de Rusia (...) para agradecer la enorme contribución que hizo Rusia a Argentina no solamente con la provisión de vacunas Sputnik V que llegaron a Argentina en un momento vital, en un momento crítico de la pandemia en Argentina, sino también el agradecimiento por el hecho de que Rusia permite hoy a Argentina fabricar la vacuna en nuestro territorio", expresó el diplomático.Argentina es el primer país de América Latina en autorizar la vacuna Sputnik V —la segunda vacuna anti-COVID que más predomina en el país sudamericano, por detrás de la china Sinopharm— y en iniciar su producción.Marcelo Figueiras —presidente del laboratorio argentino Richmond, que se encargó de poner en marcha la producción la vacuna rusa en Argentina— en su reciente entrevista a esta agencia declaró que dentro de un año estará habilitada una nueva planta que permitirá desarrollar la vacuna Sputnik V desde su principio activo hasta el envasado final.

