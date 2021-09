https://mundo.sputniknews.com/20210930/chile-controla-la-pandemia-pero-es-prematuro-cantar-victoria-1116624982.html

Chile controla la pandemia, pero es "prematuro cantar victoria"

Chile controla la pandemia, pero es "prematuro cantar victoria"

El Gobierno derogó el estado de excepción pero extendió el estado de alerta sanitaria hasta el 31 de diciembre. 'En Órbita' dialogó con el doctor Sebastián Ugarte, jefe del centro de pacientes críticos de Clínica Indisa, y director del programa de Medicina Intensiva de la Universidad Andrés Bello.

2021-09-30T22:00+0000

2021-09-30T22:00+0000

2021-09-30T22:00+0000

en órbita

chile

gobierno de españa

gobierno de argentina

gobierno de chile

cámara de diputados de argentina

derecho a la vivienda

covid-19

pandemia de coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1116625280_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_c730c4f440304201cba7a0c2c93cc242.jpg

Chile controla la pandemia, pero es "prematuro cantar victoria" El Gobierno derogó el estado de excepción pero extendió el estado de alerta sanitaria hasta el 31 de diciembre. 'En Órbita' dialogó con el doctor Sebastián Ugarte, jefe del centro de pacientes críticos de Clínica Indisa, y director del programa de Medicina Intensiva de la Universidad Andrés Bello.

Desde este jueves 30 de septiembre, Chile dejó atrás el estado de excepción constitucional de catástrofe, vigente desde marzo de 2020, que incluía cuarentenas comunales y regionales y toques de queda desde las 0 hasta las 5 horas.Por otro lado, se extendió el estado de alerta sanitaria hasta fin de año. El Gobierno informó que seguirá disponiendo de "herramientas extraordinarias" para enfrentar la crisis sanitaria en el país."[En Chile] se está dando una mezcla entre una vacunación muy importante y mantener un grado de precauciones", agregó el además director del programa de Medicina Intensiva de la Universidad Andrés Bello.En relación con este punto, el propio ministro de Salud, Enrique Paris, sostuvo que la nación "no ha logrado aún controlar" al COVID-19.Según Ugarte, la mayoría de la población chilena —salvo excepciones— tomó conciencia sobre la gravedad que puede llegar a presentar la pandemia. Y aseguró que Chile atraviesa un momento epidemiológico de "relativo control" en el cual es "prematuro" aún cantar victoria."El país no está fuera de la posibilidad de un rebrote", advirtió el doctor Ugarte, quien explicó que más del 50% de los casos responden a la variante Delta, seguida por la Mu, declaró el jefe del centro de pacientes críticos de Clínica Indisa, declaró el jefe del centro de pacientes críticos de Clínica Indisa.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con la politóloga Agustina Grigera sobre el comienzo en Argentina de la campaña con miras a las elecciones legislativas de noviembre. Y además, organizaciones sociales en España presentaron un proyecto de ley de Garantía del Derecho a la Vivienda.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, gobierno de españa, gobierno de argentina, gobierno de chile, cámara de diputados de argentina, derecho a la vivienda, covid-19, pandemia de coronavirus, аудио