Brutal ataque de un jabalí a un ciclista que quería rescatarlo de un canal en España | Vídeo

Brutal ataque de un jabalí a un ciclista que quería rescatarlo de un canal en España | Vídeo

El ataque de un jabalí a un ciclista se ha convertido en uno de los últimos vídeos virales de España. Él y su compañero intentaban rescatar al animal del agua. 30.09.2021, Sputnik Mundo

La animación y los cuentos han generado en nuestra mente una imagen un tanto distorsionada del mundo animal. No cantan, no bailan y tampoco tienen porque mostrarse agradecidos ante la ocasional ayuda prestada por el ser humano. Fantasear con una visión edulcorada de la fauna puede resultar desilusionante. Incluso, peligroso si se aplica a seres que viven en la naturaleza, lejos de las personas.Una lección que aprendieron dos ciclistas en España. Ambos se encontraban pedaleando a la orilla de un canal de agua cuando vieron a un jabalí arrastrado por la corriente. No dudaron en socorrer al animal. Así, se acercaron a una rampa de madera, donde se colocaron para ayudar al mamífero. Desde allí, le llamaban y hacían señales para que subiese.Poco a poco, fue aproximándose a la rampa. "¡Muy bien!", animaban los ciclistas, uno de ellos con la cámara en la mano. Al final, el jabalí tocó tierra, pero la reacción no fue la esperada por los deportistas. Segundos después de salir del agua, el animal se abalanzó sobre el hombre que estaba grabando la escena. Abrió la boca y clavó su dentadura en una de sus piernas. La agitación de la imagen y los gritos de ambos son síntoma del ataque.La operación de rescate acabó con el jabalí de nuevo en el agua. Además, uno de los socorristas se llevó una herida en la pierna. Desaparece la historia de salvación y el vídeo viral queda servido.No es el primer encontronazo de este tipo de animal con el ser humano. Recientemente, un cazador italiano murió al segarle la arteria femoral un jabalí que primero había recibido un disparo. En Barcelona, estos mamíferos han proliferado en la sierra de Collserola, donde han protagonizado algún choque con los excursionistas. En Galicia, los agricultores señalan que arrasan las plantaciones de maíz. La vida no es un cuento.

