https://mundo.sputniknews.com/20210930/anaya-a-amlo-yo-me-voy-a-encargar-de-que-la-gente-se-de-cuenta-del-tamano-de-tus-mentiras-1116603793.html

Anaya a AMLO: "Yo me voy a encargar de que la gente se dé cuenta del tamaño de tus mentiras"

Anaya a AMLO: "Yo me voy a encargar de que la gente se dé cuenta del tamaño de tus mentiras"

El excandidato a la presidencia de México Ricardo Anaya aseveró que el dinero que la empresa brasileña Odebrechet le dio al extitular de Pemex Emilio Lozoya... 30.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-30T13:06+0000

2021-09-30T13:06+0000

2021-09-30T13:06+0000

américa latina

odebrecht

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

emilio lozoya

ricardo anaya

méxico

fiscalía general de méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1116604060_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_9ce210fc73b4d9e61d2e084740551cad.jpg

En un tercer video para demostrar que la investigación en su contra es un tema político, Anaya aseveró que las pruebas de su inocencia están en los mismos documentos que la Fiscalía General de la República le entregó y aseveró que se encargará de develar las mentiras del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.De acuerdo con el opositor, el actual gobierno está dejando a Lozoya quedarse con el soborno que le dio Odebrechet a cambio de que el extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex) señale a diversos adversarios del mandatario como supuestos beneficiados de los actos de corrupción.Según dicta la investigación, entre enero y septiembre de 2014, Lozoya repartió los seis millones de dólares entre diversos congresistas mexicanos para comprar su voto a favor de la reforma energética; sin embargo, Anaya presentó documentos en los que, dice, se demuestra que hasta noviembre de dicho año el dinero seguía en la cuenta a la que se depositó el soborno de Odebrecht.El extitular de la empresa brasileña detalló en su confesión que, en el caso de México, el dinero se transfirió a la cuenta de la empresa Zecapan, propiedad de Lozoya y otro socio, quien aseveró que el dinero en la cuenta no tiene nada que ver con el caso Odebrecht.El expanista presentó la declaración del socio de Lozoya, quien aseveró que los seis millones de dólares en su cuenta se los depositó una mujer del estado de Hidalgo que murió en octubre de 2014 y quien, según señala Anaya, no es una empresaria multimillonaria, sino una mujer con propiedades modestas."¿Quién en su sano juicio puede creer el cuento de que esta señora le dio los seis millones de dólares al socio de Lozoya por una tecnología para hacer asfalto que apenas estaba en desarrollo? Solo López Obrador cree ese cuento, y no por ingenuo, por perverso y por corrupto", aseveró el excandidato presidencial.El expanista le mandó un mensaje a López Obrador a quien acusó de ser un "mentiroso y corrupto vulgar" y tener sed de venganza.

https://mundo.sputniknews.com/20210928/ricardo-anaya-presenta-miniserie-para-exhibir-pacto-perverso-entre-lozoya-y-amlo-1116530333.html

https://mundo.sputniknews.com/20210929/capitulo-2-de-anaya-en-mexico-armaron-un-frankenstein-absurdo-sobre-el-caso-odebrecht-1116579094.html

alberto.r AMLO es muy buen presidente y excelente comunicador y es cirto que la fiscalia general de la republica es demasiado lenta, es muy probable que AMLO intervenga 0

Tomas Bonzon Este tipo está cagado y ya no puede ni dormir obsesionado con el tema, Obrador lo aplastará como lo que es, una cucaracha, y se llevará al PAN a la tumba junto a él. 0

3

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

odebrecht, gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, emilio lozoya, ricardo anaya, méxico, fiscalía general de méxico