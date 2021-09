https://mundo.sputniknews.com/20210930/amlo-critica-pensamiento-conservador-de-opositores-pero-descarta-retirarles-espacios-1116608786.html

AMLO: "Vivimos momentos estelares en la historia de México"

AMLO: "Vivimos momentos estelares en la historia de México"

Las transformaciones de México se han acompañado siempre de la resistencia del pensamiento conservador y lo mismo sucede hoy en día, sin embargo no se van a... 30.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-30T14:49+0000

2021-09-30T14:49+0000

2021-09-30T15:00+0000

américa latina

gobierno de méxico

libertad de expresión

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1116606492_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_1dee6503ffc94f37e3e9793b261cf0d6.jpg

"Claro que hay manifestaciones en contra y eso es natural porque también queremos el cambio por la vía democrática, no podemos quitarle el micrófono o los espacios en radio, en televisión a quienes no están a favor de la transformación, eso sería autoritarismo, no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer", declaró.Por el contrario, interesa a la actual administración pública que haya debate en el país, dijo en la conferencia matutina de este 30 de septiembre y opinó que, sin embargo, el triunfo del conservadurismo es moralmente inviable, como sostuvo en su momento el presidente Benito Juárez."Vivimos tiempos interesantes, yo podría decir que momentos estelares en la historia de nuestro país en cuanto a que existe un buen debate político, está al descubierto el que existen cuando menos dos grandes corrientes de pensamiento en México, como ha sido históricamente: el pensamiento liberal y el pensamiento conservador", estimó.El grupo conservador mantiene su poder económico, pero antes también concentraba el poder político y dirigía al país, consideró el presidente, y ahora no tiene el respaldo de la mayoría, como dejan ver las elecciones de 2018 y 2021.La expresión de estos los enfoques conservador y liberal genera un debate interesante y frontal, a diferencia del periodo neoliberal, cuando los opinólogos conservadores se refugiaron bajo el concepto de la sociedad civil, señaló López Obrador, y en el país proliferaba la simulación política.El conservadurismo, acusó, se apropió de palabras y conceptos de la teoría social y la descripción de fenómenos, como "solidaridad", utilizado por el expresidente de México Carlos Salinas de Gortari para nombrar uno de sus programas sociales."Están quedando al descubierto las posturas, ya no hay término medio, me refiero al periodismo, a la intelectualidad. Durante mucho tiempo se refugiaron en lo que crearon como sociedad civil, que antes era pueblo”, subrayó el jefe del ejecutivo federal."O se declararon independientes cuando no lo eran, nada más que estaban encubiertos", agregó.Sobre las descalificaciones que sus opositores le dirigen, el presidente de México recordó que Miguel Hidalgo, líder de la guerra de independencia, fue adjetivado con virulencia por los sectores conservadores, en los primeros años del siglo XIX.Recuperados por el titular del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, algunos de los insultos dirigidos a Hidalgo fueron "endurecida alma", "escolástico sombrío", "excelentísimo pícaro", "execrable majadero", "primogénito de Satanás", "malditísimo ladrón", "archiloco americano", "entraña sin entrañas", "insecto venenoso" e "ignorantísimo bachiller", entre otros, recordó el mandatario.

https://mundo.sputniknews.com/20210929/frenaaa-ratifica-su-denuncia-de-juicio-politico-contra-amlo-1116581555.html

https://mundo.sputniknews.com/20210915/siete-datos-que-no-sabias-de-miguel-hidalgo-el-padre-de-la-patria--1116055445.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gobierno de méxico, libertad de expresión, méxico