Todo lo que tienes que saber sobre MMXN, la primera criptomoneda mexicana

MMXN es considerada la primera criptomoneda mexicana, pero alrededor de ella existen una serie de mitos y realidades, entre ellos, si esta moneda digital... 29.09.2021, Sputnik Mundo

Según declaraciones de José Guadarrama, director general de Operaciones de Moneda Digital, las monedas virtuales no son controladas por instituciones financieras.Enfatizó que las monedas estables son activos digitales que se emiten de forma independiente, pero utilizan a terceros para legitimar su legalidad.Además, resaltó que "su misión es cerrar la brecha de usuarios tradicionales de moneda fiduciaria con el espacio de la criptomoneda, brindando a los usuarios la conveniencia dentro y fuera del tablero y un refugio seguro en el mercado fluctuante".Aclaró que las reservas del MMXN están custodiadas por bancos con licencia completa (Delchain y Deltec) aprobados, regulados y autorizados por la Comisión de Valores de Estados Unidos, por lo que no existen posibilidades de deudas líquidas o riesgosas.También aseguró que es muy difícil que con esta moneda los propietarios sean víctimas de fraude, porque su valor almacenado está seguro."Estas y muchas preguntas suelen surgir porque se cree que por no contar con autoridades financieras que la respalden, toda acción es irrevocable, pero la auditoría de Certik a través de los contratos inteligentes ERC-20 y TRC-20 acredita con la máxima puntuación al MMXN, asegurando la tranquilidad que merecen todos los usuarios al garantizar que su valor almacenado está seguro", dijo.Aunque, manifestó que en caso de ser necesario, Certik proporciona un reembolso por fondos perdidos o robados si los piratas informáticos logran desviar fondos debido a un error de Smart Contract.

