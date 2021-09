https://mundo.sputniknews.com/20210929/sin-agua-ni-atencion-medica-y-amenazado-asi-pasa-alex-saab-los-dias-en-prision-1116588253.html

Sin agua ni atención médica y amenazado: así pasa Alex Saab los días en prisión

El diplomático en funciones para Venezuela Alex Saab, detenido ilegalmente en Cabo Verde para extraditarlo a EEUU, reveló algunos detalles del "secuestro" que... 29.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

eeuu

venezuela

cabo verde

Días sin poder tomar agua, "provocaciones psicológicas", amenazas y tener que enterarse desde prisión sobre la muerte de sus padres y hasta un chantaje para dejar a Venezuela sin alimentos son algunas de las penurias a las que se encuentra sometido el diplomático Alex Saab, que ya está cerca de cumplir 500 días de prisión injustificada en Cabo Verde y a pedido de EEUU.A pesar de que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde autorizó la extradición de Saab, el empresario colombiano que cumple funciones como diplomático para Venezuela continúa en prisión en el país africano.Desde su encierro, Saab solo ha podido comunicarse a través de cartas. La última de ellas fue enviada directamente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien encabeza la delegación del Gobierno de Nicolás Maduro que participa del diálogo con la oposición en México.En esa carta, Saab no solo reafirma su lealtad a Venezuela y su rechazo a lo que considera una maniobra ilícita por parte de EEUU, sino que revela algunos detalles sobre el trato inhumano que recibe por parte de las autoridades caboverdianas.Saab reveló que durante su encierro le fue negada la atención médica, algo fundamental pues, como ha señalado en anteriores cartas, padece una enfermedad que requiere un minucioso seguimiento por parte de un médico personal.El diplomático aseguró además que durante su estadía incluso ha tenido problemas para poder hidratarse.Las amenazas también han sido una constante, según Saab. Además de recibir amenazas contra la vida de su familia, Saab dijo que "casi todos los días" han querido intimidarlo con la posibilidad de "morir en prisión de EEUU".Durante su encierro, Saab no puede ver fotografías. Por eso no pudo ver las fotografías del reconocimiento que la delegación venezolana en el diálogo en México, reveló. Su único contacto con el exterior son sus abogados, que pudieron contarle de la situación.Esa incomunicación fue la que obligó a Saab a perderse el fallecimiento de sus padres en plena pandemia de COVID-19 y "sin despedirlos". "No fue culpa del COVID sino de su tiranía", dice Saab.La última carta de Saab revela una de las presiones que recibió durante su detención y que buscaba obtener un compromiso del diplomático para perjudicar a la población de Venezuela."¿Pretendían que fuera un genocida?", se pregunta Saab en la carta, aclarando que siempre se negó al pedido y puso en conocimiento a sus superiores.

eeuu

venezuela

cabo verde

