Rusia cuestiona el veto de YouTube a las críticas a las elecciones solo de EEUU y Alemania

29.09.2021

El 29 de septiembre YouTube, propiedad de Google, anunció que eliminaba los vídeos que ponían en duda los resultados de las elecciones estadounidenses y alemanas, obviando a otros países del mundo."La compañía tomó la decisión civilizada de que no se puede poner en entredicho los resultados de las elecciones. Pero por alguna razón estas reglas se aplican solo a dos países: Estados Unidos y Alemania. Esto no es más que doble estándar y, de hecho, constituye el desprecio descarado al resto de países y sus leyes", señaló Volodin en su cuenta de Telegram.El legislador remarcó que ese comportamiento de YouTube, en particular, respecto a Rusia y sus ciudadanos era inadmisible.Volodin llamó al comité parlamentario de seguridad y a la comisión que investiga la injerencia extranjera en los asuntos internos del país a analizar la situación y hacerle a la plataforma estadounidense las preguntas del caso.Según las nuevas reglas de YouTube, indicó, se puede influir en los procesos electorales y los resultados de la votación en todos los países, excepto en Estados Unidos y Alemania. Esta posición, subrayó, viola los principios de la democracia y los derechos de los ciudadanos de prácticamente el mundo entero."¿Por qué no se hacen estas preguntas en la PACE (Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa)? En esa lista de países en los que no se puede interferir no figuran Francia, Reino Unido ni Italia u otro país europeo, a excepción de Alemania ¿Acaso están de acuerdo con esa discriminación? Esto es incorrecto", enfatizó.El presidente de la Cámara Baja rusa instó a debatir este tema en el pleno de la Organizaciones de las Naciones Unidas."Las reglas de no injerencia en las elecciones de los Estados soberanos deben ser obligatorias para todas las compañías tecnológicas internacionales y se deben extender a todos los países del mundo", apostilló.

Jose Gutierrez Parten del dogma de fé de que esos dos países son democráticos por definición y el resto están en construcción. Una visión completamente absurda para cualquiera que razone. 1

