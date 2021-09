https://mundo.sputniknews.com/20210929/rusia-califica-de-absurdas-las-conjeturas-sobre-los-ataques-sonicos-a-diplomaticos-de-eeuu-1116554795.html

Rusia califica de absurdas las conjeturas sobre los 'ataques sónicos' a diplomáticos de EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Rusia cuestionó las conjeturas sobre los llamados 'ataques sónicos' a los funcionarios diplomáticos...

A mediados de agosto, el periódico The Wall Street Journal afirmó que al menos dos diplomáticos estadounidenses en Alemania requirieron atención médica tras desarrollar síntomas de lo que Washington denomina 'ataques sónicos'.De acuerdo con este diario, algunos diplomáticos afirmaron que casos similares se produjeron en las embajadas de Estados Unidos en varios países europeos, aunque no los mencionaron.Los funcionarios empezaron a tener síntomas como mareos, dolores de cabeza, zumbidos en los oídos, fatiga o insomnio en los últimos meses, siempre según el periódico.En agosto de 2017, el Departamento de Estado afirmó que casi dos docenas de diplomáticos destinados en Cuba resultaron afectados en un incidente que involucraría un misterioso dispositivo de audio y que varios de esos diplomáticos sufrieron supuestamente desde pérdida auditiva hasta daño cerebral.En julio de 2018, algunos medios aseguraron que un diplomático estadounidense en China se quejó de sentir sonidos y presiones anormales.Según otros medios, síntomas similares se registraron entre los empleados de las embajadas de Estados Unidos en África y Tayikistán, así como en Austria y Rusia. El canal televisivo aseguró que un centenar de afectados son agentes de la CIA.Todo esto dio lugar a varias teorías sobre el origen de las supuestas fuentes de los sonidos, pero lo cierto es que hasta el momento no se ha establecido nada concreto.Expertos de las universidades de Lincoln (Inglaterra) y Berkeley (California) llamaron la atención sobre incidentes potencialmente similares "en la historia de Estados Unidos" que resultaron en falsas alarmas.

