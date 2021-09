https://mundo.sputniknews.com/20210929/rusa-virgen--cocaina-la-campana-contra-la-trata-que-ha-indignado-a-la-comunidad-rusa-en-espana-1116566621.html

"Rusa virgen + cocaína": la campaña contra la trata que ha indignado a la comunidad rusa en España

"Rusa virgen + cocaína": la campaña contra la trata que ha indignado a la comunidad rusa en España

Con motivo del Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas, la asociación española Nueva Vida ha escogido un cartel que ha generado... 29.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-29T16:14+0000

2021-09-29T16:14+0000

2021-09-29T16:14+0000

españa

rusia

prostitución

prostitutas

conciencia

cantabria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1116565732_0:238:1152:886_1920x0_80_0_0_aece7ba2dbd08f09966dd7224b48c8b0.jpg

El cartel de la campaña 2021 para el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas (23 de septiembre) no está exento de polémica. En él se ofertan mujeres como si fueran parte del menú del día de un restaurante. "Rusa virgen + cocaína 50€", se lee en el cartel. También aparecen varios nombres femeninos rusos y sus respectivas edades. "¿Tú qué eliges?", concluye el póster. Se trata de la propuesta ganadora de un concurso de creatividad realizado en el Centro Universitario CESINE de Santander en el que han participado más de 60 personas. Sputnik ha intentado contactar con la autora del proyecto ganador para comentar su trabajo, pero no ha sido posible por encontrarse estudiando actualmente en el extranjero.Desde que se difundió la imagen, la comunidad rusa que vive en España se ha mostrado muy indignada con el mensaje que se pretende transmitir. De hecho, la Embajada de Rusia en España explicó a Sputnik que se pusieron en contacto con la asociación para exigirles la retirada de los anuncios por estigmatizar a las mujeres rusas.La fotografía con el cartel se hizo viral en redes sociales. Los comentarios negativos inundaron la cuenta oficial de Facebook de la asociación y la entidad ha decidido cerrarla ante el aluvión de críticas, así como borrar las entradas de su página web referentes a este asunto. No obstante, la Asociación Nueva Vida ha publicado un comunicado pidiendo disculpas en el que aclaran que no se ha elegido la nacionalidad rusa por ninguna razón especial. "Podríamos haber puesto Venezuela, Colombia, Nigeria… El objetivo es reforzar un hecho: la mayoría de las mujeres prostituidas en España son extranjeras", sostiene la asociación, que además considera que la "nacionalidad es un reclamo" para los clientes que consumen el servicio de la prostitución.Desde el centro universitario creen que no hay motivos para que las personas con nacionalidad rusa se sientan discriminadas porque no ha habido intención de referirse exclusivamente al colectivo ruso. "En ningún momento tuvimos la intención de señalar ni a la población rusa ni asociarlo con la prostitución, pero no hay que olvidar que es una realidad que se da en nuestro país como en otros países europeos", explica en conversación con Sputnik Víctor Hurtado, director del centro de diseño CESINE. "Hay un porcentaje bastante alto de prostitutas provenientes de Europa del Este en España, tal y como nos lo trasladó el briefing de la Asociación. Quizá ese dato fue el que más le llamó la atención a la autora de la imagen, pero en ningún momento se pensó en señalar a la prostituta", argumenta.Según datos de la ONU, la trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual tiene su origen en "varios países del mundo (principalmente de la región de los Balcanes y la ex Unión Soviética)". Esa información fue ofrecida a los alumnos de la escuela para presentar sus propuestas.Por su parte, Hurtado, sigue asegurando que no hubo ningún fin de atacar a la comunidad rusa. "Entiendo la ofensa porque además es una población que sufre estereotipos habitualmente y más en la cultura occidental, pero la imagen se creó para apelar al cliente, no a las personas con nacionalidad rusa", añade Hurtado. "Es más, la campaña se presentó en el Parlamento de Cantabria y fue apoyada por varios ayuntamientos de la región. Si hubiera alguna intención racista, dudo que lo hubieran permitido. De hecho, yo sería el primero que no lo hubiera autorizado". Hurtado pide a la sociedad que no ponga el foco en la nacionalidad, sino en el texto que le acompaña, que dice: "¿Tú que eliges? Según Naciones Unidas, España es el primer país de Europa en consumo de prostitución. Y es el tercero a nivel mundial. Sin demanda no hay oferta".También ha habido críticas por parte de la población de Cantabria. Como el cartel está colocado en varias marquesinas de autobuses de la provincia, algunas familias se han sentido ofendidas al ver que su hijo leía palabras como "puta" o "cocaína". Aunque para Hurtado, este tipo de reacciones son habituales cuando se trata de denunciar una acción social.Hasta el 3 de octubre, las 10 mejores propuestas seguirán estando expuestas al público en el centro de estudios. De momento, el director del centro universitario se está planteando fijar algunas normas para el futuro cuando surjan este tipo de concursos. "En torno a esta campaña, si se diera el caso y decidimos volver a presentarnos, sí que les pediría a los alumnos que no se dirijan a ninguna nacionalidad para no ofender a nadie", confirma.

https://mundo.sputniknews.com/20191220/putin-compara-la-rusofobia-con-el-racismo-y-el-desprecio-a-personas-de-otra-nacionalidad-1089709720.html

https://mundo.sputniknews.com/20210407/espana-quiere-borrar-del-mapa-la-prostitucion-1110897164.html

https://mundo.sputniknews.com/20210730/trata-de-personas-la-pandemia-dentro-de-la-pandemia-1114659595.html

cantabria

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

rusia, prostitución, prostitutas, conciencia, cantabria