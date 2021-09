https://mundo.sputniknews.com/20210929/primero-justicia-participara-en-comicios-de-venezuela-pese-a-desacuerdos-1116551681.html

Primero Justicia participará en comicios de Venezuela pese a desacuerdos

CARACAS (Sputnik) — El partido opositor Primero Justicia participará en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, a pesar del desacuerdo con... 29.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

venezuela

elecciones

primero justicia (pj)

Esta organización política participará en los comicios con la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de la que también forma parte Voluntad Popular, partido de Guaidó.Primero Justicia emitió un comunicado en el que anunció que no participará más en los espacios que atienden la gestión de los activos de Venezuela en el exterior.Guanipa afirmó que es el Estado de Venezuela el que tiene la titularidad de sus activos en el exterior por lo que se debe revisar cómo ha sido su manejo por parte del denominado gobierno interino."Los activos de Venezuela en el exterior tienen una realidad son patrimonio del país, y quien ejerce la titularidad es la República Bolivariana de Venezuela. Hay que revisar cómo se ha manejado ese tema e instaurar los correctivos necesarios", comentó.Guanipa indicó que su organización política propuso al gobierno interino la creación de un fideicomiso para garantizar la transparencia en el manejo de las empresas venezolanas, pero dijo que no fue tomada en cuenta.La Superintendencia de Sociedades de Colombia decidió tomar el control de Monómeros, filial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) en ese país.En ese sentido, Guanipa, exgobernador del estado Zulia (oeste), calificó como un golpe el control de Monómeros por parte de Colombia."Esto tuvo una especie de aldabonazo en el momento que la Superintendencia de Sociedades de Colombia toma una decisión de controlar Monómeros y eso tiene que llamarnos a la reflexión", acotó.El dirigente opositor manifestó que todos los ciudadanos deben estar informados sobre el manejo de las empresas venezolanas en el exterior."Desde hace mucho tiempo Primero Justicia ha dicho que esos recursos no deben ser usados salvo excepciones totalmente justificables y en cuanto a las empresas que manejan esos activos, es que esas empresas deben estar en manos de instituciones a través de las cuales se pueda garantizar la transparencia en el manejo y que haya total información a todos los venezolanos de cómo esas empresas se manejan", expuso.Por su parte, Guaidó refutó los señalamientos de Primero Justicia y dijo que las decisiones sobre los activos de Venezuela en el exterior no se tomarán en base a discusiones partidistas.Además, aseguró que la gestión de los activos ha seguido un riguroso proceso de control previo y posterior para garantizar su transparencia.El Gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas ocasiones que su país ha sido despojado de sus activos, entre estos la petrolera Citgo, en Estados Unidos; la petroquímica Monómeros, y el oro que tiene depositado en el Banco de Inglaterra.Por ello, el Ejecutivo exigió en la mesa de diálogo con la oposición la devolución de los activos al Estado venezolano.Además, las autoridades venezolanas han dicho que los ingresos de esta empresa han sido robados por la dirigencia opositora para financiar sus gastos.Guanipa aclaró que él mismo no participará de los comicios, por decisión personal.

venezuela

