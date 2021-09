https://mundo.sputniknews.com/20210929/nos-quieren-eliminar-los-taxistas-detienen-barcelona-en-protesta-contra-uber-y-free-now--video-1116575644.html

"Nos quieren eliminar": los taxistas detienen Barcelona en protesta contra Uber y Free Now | Vídeo

"Nos quieren eliminar": los taxistas detienen Barcelona en protesta contra Uber y Free Now | Vídeo

El sector del taxi se manifiesta en Barcelona por la constitución de un posible monopolio entre Uber y Free Now. Esta segunda aplicación es empleada por miles... 29.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-29T16:55+0000

2021-09-29T16:55+0000

2021-09-29T16:55+0000

españa

cataluña

barcelona

taxi

protestas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1116575573_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_7d6955503be9cf528c0dee364d1b1df5.jpg

El tráfico de Barcelona rodaba a menor velocidad que de costumbre el 28 de septiembre. La razón eran los centenares de taxistas que ralentizaban el ritmo de la capital catalana. Una marea negra y amarilla que protestaba contra la competencia digital. En concreto, contra la aplicación de móvil Free Now y la VTC Uber. "Mercado único de taxis y VTC/Eliminar tarifas reguladas/Eliminar turnos y horarios" se leía en uno de los carteles que asomaban en uno de los vehículos.La marcha ha comenzado en el Hotel Porta Fira, ubicado en el municipio de L'Hospitalet de Llobregat. Con el freno siempre puesto y el claxon en funcionamiento, la hilera ha atravesado las calles de la Ciudad Condal hasta llegar a la plaza de Cataluña, donde se sitúa la oficina de la compañía alemana Free Now. En el corazón de Barcelona, los manifestantes han realizado todo tipo de proclamas a favor del taxi y en contra de las plataformas.Las pancartas que portaban rezaban "Free Now y Uber se alían contra el taxi". Esta suposición es algo a lo que temen los trabajadores del taxi de Barcelona. Free Now lleva tiempo colaborando con el gremio en la capital catalana. Unos 3.000 taxistas están abonados a esta aplicación, lo que la convierte en la más numerosa en cuanto a vehículos activos. Un crecimiento que pone en alerta al sector.Los conductores indican que su relación con la plataforma alemana está cada vez más deteriorada. En un principio, Free Now tan solo les pedía un euro por carrera. Ahora, demanda el 15% de lo que marque el taxímetro. Porcentaje que podría ir en aumento con el paso del tiempo. Además, al sector le inquieta que una empresa como Uber pueda comprarla y aprovecharse de sus contactos. Hay que recordar que Free Now es una de las empresas que más ha crecido en el ámbito del transporte en Barcelona. El sindicato Élite Taxi llega más allá y dice que existe una alianza entre las dos compañías.Por su parte, las empresas niegan cualquier tipo de relación. Es más, Free Now considera a Uber "competencia directa". Según la compañía, las acusaciones de monopolio se fundamentan en la asociación Move EU, constituida por la Comisión Europea para tener una mayor interlocución entre los agentes. En ella, se encuentran Uber, Bolt y Free Now.

cataluña

barcelona

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Taxistas bloquean las calles de Barcelona para protestar contra Uber y la alianza con Free Now Decenas de taxistas bloquearon las calles de Barcelona marchando lentamente para protestar contra la alianza entre las plataformas Uber y Free Now. 2021-09-29T16:55+0000 true PT2M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cataluña, barcelona, taxi, protestas, видео