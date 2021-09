https://mundo.sputniknews.com/20210929/moscu-la-crisis-en-bosnia-y-herzegovina-se-eliminaria-anulando-enmienda-de-genocidio-1116571725.html

Moscú: la crisis en Bosnia y Herzegovina se eliminaría anulando enmienda de genocidio

MOSCÚ (Sputnik) — La salida de la crisis política en Bosnia y Herzegovina (ByH) se lograría abrogando la enmienda que establece la responsabilidad penal por... 29.09.2021

ByH —que tras la guerra de 1992-1995 y según los Acuerdos de Dayton obtuvo una organización territorial compuesta de la Federación de Bosnia y Herzegovina, la República Srpska y el Distrito de Brcko— tiene varias estructuras comunes para estas tres entidades, en particular las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Asuntos Exteriores.Entre los políticos bosnios de Sarajevo (capital oficial) y los políticos serbios de Banja Luka surgieron agudas contradicciones después de que el ex alto representante de la UE para la ByH, Valentin Inzko, impusiera la ley sobre la responsabilidad penal por negarse a calificar como genocidio el fusilamiento por serbios de la población masculina musulmana en Srebrenica en julio de 1995."La Federación de Rusia como Estado garante de los Acuerdos de Paz [de Dayton] califica lo sucedido como un abierto atentado contra la soberanía, el régimen constitucional y las competencias de las autoridades de Bosnia y Herzegovina. Estamos convencidos de que la legislación de un Estado democrático y de derecho, como es sin duda Bosnia y Herzegovia, puede enmendarse solo cumpliendo el respectivo procedimiento en su Parlamento", dijo Zajárova. Su comentario se publica en la web de la Cancillería rusa.La diplomática señaló que con la ayuda de esas enmiendas Inzko procura eliminar del espacio de BiH a unos políticos "incómodos", con el fin de cambiar la estructura institucional del país contrariamente a lo estipulado en los Acuerdos de Dayton."Acogemos con plena comprensión la oleada de la indignación popular que se levantó en Bosnia y Herzegovina, en particular en la República Srpska, como reacción a la actividad voluntarista del 'gerente exterior'. La responsabilidad por lo sucedido y por el desarrollo de la situación recae de lleno sobre Inzko y sobre los que instigaron tal proceder. Esperamos que quede eliminada la crisis política interna, la que se tradujo en la negativa de todos los serbios, incluidos los opositores, a participar en la labor de las estructuras bosnias comunes. La mejor salida de esta situación consistiría en revocar la decisión improcedente de Inzko", resumió Zajárova.El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró el 23 de julio pasado que Moscú califica como una burda injerencia en los asuntos internos de ByH el acto de haber incluido en su Código Penal el párrafo sobre la penalización de la negación del genocidio en Srebrenica y también como una violación de los Acuerdos de Dayton de 1995.El comisario europeo para la Ampliación, Oliver Varhelyi, con motivo del aniversario de los fusilamientos masivos (11 de julio) declaró que todos los Estados de los Balcanes Occidentales deben reconocer como genocidio la masacre de musulmanes bosnios en 1995 en Srebrenica.La aprobación en primavera de este año de la segunda resolución (primera data de 2009) sobre el genocidio en Srebrenica por el Parlamento de Montenegro provocó escisión en la coalición gobernante del país y la dimisión del ministro de Justicia, quien no aceptó el termino de genocidio.Después de Podgorica una resolución similar fue aprobada por las autoridades de la autoproclamada República de Kosovo.Las autoridades de Serbia y de la República Srpska reconocen los crímenes de guerra cometidos en Srebrenica por personas concretas, pero niegan el término genocidio y rechazan que todo el pueblo serbio sea implicado en esto.

