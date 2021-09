https://mundo.sputniknews.com/20210929/miserias-de-washington-y-londres-lo-del-reino-unido-es-para-estudio-de-psiquiatra-1116535635.html

Miserias de Washington y Londres: "Lo del Reino Unido es para estudio de psiquiatra"

Miserias de Washington y Londres: "Lo del Reino Unido es para estudio de psiquiatra"

EEUU y Reino Unido embarcaron a Australia en una de las alianzas más beligerantes y peligrosas de las que se tenga memoria.

Miserias de Washington y Londres: "Lo del Reino Unido es para estudio de psiquiatra"

El salvaje oesteEntonces, viene a la memoria la frase que se le atribuye a Joseph Fouché, precisamente un político francés del siglo XVIII: "Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cuál es". Y el precio lo paga justamente Francia, en beneficio de EEUU que se embolsará un generoso puñado de dólares que se lee con nueve ceros, y de Australia, que se hace con una tecnología que no tiene, mientras que la ración de Reino Unido es no ser un paria tras el Brexit.Pero estas flexiones de músculos de los superamigos superpoderosos EEUU y Reino Unido, no pueden ocultar las realidades internas de estos países sumidas en el caos y el descontrol. Por un lado, el FBI documentó en 2020 un aumento de los asesinatos en EEUU del 29,4%, lo que supone el mayor incremento desde que se mantiene este registro desde hace seis décadas, según un informe difundido este lunes: hubo 4.901 asesinatos más que en 2019. Dicho de otra forma, en 2020 hubo 6,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el país norteamericano.Al respecto, el analista internacional Eduardo Luque sostiene que "estamos asistiendo a un cambio que en el país imperial que es EEUU está en un claro declive y no es capaz de sostener unos mínimos de supervivencia para su propia población".El reino del caos y la escasezDespués está el caso de Reino Unido. Mucho ruido y pocas nueces. O muchos puñetazos y poca gasolina. Más bien es eso lo que le está pasando a Reino Unido que padece de una tremenda escasez de gasolina y sus ciudadanos se están agarrando a puñetazo limpio en las calles por unos chorritos del combustible.Así, Londres lanzó la "Operación Escalin" que involucraría a cientos de soldados británicos para que se pongan tras el volante de los camiones cisterna que transportan combustible, con el objetivo de aliviar la escasez que sufre el país actualmente, no exactamente por falta del carburante, sino porque no hay conductores que se pongan al volante para llevarlo hasta las gasolineras, y porque el pánico que se extendió entre la población desde finales de la semana pasada hizo que miles de personas no solo repostaran, tras hacer fila durante horas, sino que además se llevaran a casa bidones de gasolina.Boris Johnson y su gabinete discuten la posibilidad de la 'Operación Escalin', luego de que los datos indicaran que las existencias en las estaciones de servicio están por debajo del 20%, que apenas dan para un par de días. Entre 1.500 y 2.000 gasolineras se han quedado ya sin al menos un tipo de combustible.Después los pobres ingleses tienen que soportar escuchar que Grant Shapps, titular del departamento de Transporte, diga que culpables de la crisis de falta de combustibles son las personas que compran en estado de "pánico". Claro, que las existencias de las gasolineras estén por debajo del 20%, y que no haya conductores para los camiones cisterna, 'highly likely' no tiene nada que ver."Ha habido revueltas porque ha faltado cerveza, que es una de las cosas más populares en el Reino Unido. Falta cerveza y han tenido que cerrar los pubs y los bares que son una institución social en el Reino Unido. Y falta, no por que la gente se beba toda la cerveza, sino porque no han calculado el problema logístico que el Brexit representaba", expresa al respecto el analista."Echar la culpa a la gente porque tiene que echar gasolina en el coche es una de las cosas que no tienen el menor de los sentidos. […] Lo del Reino Unido es realmente para estudio de psiquiatra", advierte Eduardo Luque.

