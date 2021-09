La lava del volcán de La Palma arrasa 656 edificios y comienza a formar un delta

https://mundo.sputniknews.com/20210929/la-lava-del-volcan-de-la-palma-arrasa-656-edificios-y-comienza-a-formar-un-delta-1116560674.html

BARCELONA (Sputnik) — Las coladas de lava procedentes del volcán de la isla española de La Palma arrasaron un total de 656 edificios y comenzaron a formar un... 29.09.2021, Sputnik Mundo

españa

lava

erupción del volcán en la palma

volcanes

Según los últimos datos del programa europeo Copernicus, los ríos de lava que fluyen del volcán de Cumbre Vieja cubrieron 267 hectáreas de terreno y afectaron 21,3 kilómetros de carreteras.En torno a la medianoche del martes, 28 de septiembre, el magma volcánico entró en contacto con el mar en una zona de acantilados en el municipio de Tazacorte, tal como constató el Instituto Español de Oceanografía (IEO).La caída de la lava al agua originó un depósito de unos 50 metros de altura que al amanecer comenzó a formar "un delta de lava que poco a poco gana terreno al mar", informaron los investigadores del IEO, que están monitoreando la situación desde un buque oceanográfico.Ante la posibilidad de que el contacto de la lava con el mar provoque la emisión de gases nocivos para la salud de las personas, las autoridades recomendaron a los habitantes de Tazacorte que no abandonen sus hogares.Por el momento se mantiene un área de exclusión de al menos 3,5 kilómetros de distancia del magma.También advirtieron de que la lava está quemando materiales plásticos y fertilizantes a su paso, generando emisiones tóxicas por la combustión.No obstante, el cabildo de La Palma aseguró que "la erupción no ha afectado a la calidad del aire, que es perfectamente respirable".Por el momento sigue abierto el espacio aéreo sobre la isla, aunque actualmente no están operando vuelos desde el aeropuerto.

