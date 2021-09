https://mundo.sputniknews.com/20210929/jefa-del-senado-ruso-gracias-a-merkel-las-relaciones-ruso-alemanas-son-de-alto-nivel-1116556873.html

Jefa del Senado ruso: gracias a Merkel las relaciones ruso-alemanas son de alto nivel

Jefa del Senado ruso: gracias a Merkel las relaciones ruso-alemanas son de alto nivel

MOSCÚ (Sputnik) — Gracias a la canciller Angela Merkel, Alemania y Rusia mantienen relaciones que permiten debatir cualquier problema, lo que no siempre es... 29.09.2021, Sputnik Mundo

"Merkel hizo mucho para que las relaciones entre nuestros países se desarrollen a un nivel que nos permite seguir debatiendo cualesquiera asuntos. Mientras la cooperación de hecho es nula con algunos de nuestros socios occidentales, las relaciones con Berlín son distintas. Es, sin duda, un mérito de Merkel, a mi juicio", declaró.La jefa del Senado ruso, al mismo tiempo, admitió que no todo le salió bien a la canciller. "Pero es que ella estuvo trabajando bajo presión de unas circunstancias, a veces sin precedentes, para los políticos de su generación. Es de recordar que cada político actúa en el marco de determinadas circunstancias históricas, las que no puede cambiar o menospreciar", subrayó.Merkel siempre tenía numerosos adversarios, tanto dentro de Alemania como en Estados Unidos, la Unión Europa y la OTAN, sobre todo en los países que se unieron a éstas últimas tras el desmoronamiento de la Unión Soviética, dijo Matvienko, quien agregó que la canciller siempre actuó oponiéndose a tales ánimos."Claro está que Merkel no podía sentirse absolutamente libre de tales circunstancias, pues la política no se hace en un vacío", señaló la jefa del Senado ruso.Matvienko señaló que, de momento, es prematuro hacer previsiones de cómo será el paisaje político alemán tras las recientes elecciones al Bundestag y cómo repercutirá en la política de Europa y en las relaciones con Rusia, y agregó que es necesario que pase un tiempo para poder hacer evaluaciones.

