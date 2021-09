https://mundo.sputniknews.com/20210929/interpol-emite-ficha-roja-contra-laura-bozzo-es-buscada-en-195-paises-1116570393.html

Interpol emite ficha roja contra Laura Bozzo, es buscada en 195 países

Interpol emite ficha roja contra Laura Bozzo, es buscada en 195 países

La Organización Internacional de Policía Criminal (Intepol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja contra la conductora peruana Laura Bozzo, quien es...

La emisión de ficha roja significa queoficialmente es buscada en los 195 países en los que tiene jurisdicción dicha organización policiaca.La orden de captura internacional se da luego de que la Fiscalía General de la República de México obtuvo una orden de aprehensión contra Laura Bozzo, a quien se le acusa de vender una casa que estaba asegurada por el Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo con fuentes federales mexicanas consultadas por El Universal.Según la acusación de las autoridades mexicanas, el adeudo de la presentadora por dicha venta asciende a 12.760 millones de pesos (602.004 dólares).Por esta imputación, un juez federal la vinculó a proceso y le ordenó presentarse de manera voluntaria al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya, en el Estado de México. Al no hacerlo, la FGR solicitó la emisión de la ficha roja.De ser hallada culpable, Laura Bozzo podría enfrentar una pena de entre tres meses y nueve años de prisión por cometer un delito fiscal; sin embargo, también se podría dar un acuerdo entre las partes para que cumpla su condena en libertad una vez que se realice el pago correspondiente.Desde que se dio a conocer la acusación, la comunicadora no ha emitido ningún tipo de postura, salvo un par de tuits que publicó a mediados de septiembre y en los que afirma que todo se trata de un error administrativo. Las publicaciones fueron borradas horas después.La última publicación disponible en su cuenta oficial de Twitter informa que desactivará sus perfiles dado que habría sido víctima de hackeo.No sería la primera vez que Laura Bozzo enfrenta acusaciones por defraudación fiscal. En 2018 fue acusada de la evasión fiscal de 17 millones de pesos (853.007 dólares) por no pagar el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Empresarial Tasa Única.En su defensa, en su momento, la presentadora afirmó que fue un mal manejo de sus contadores y que ella es "muy bruta para los impuestos".

