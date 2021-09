https://mundo.sputniknews.com/20210929/fiscalia-de-paraguay-imputa-solo-a-uno-de-los-jerarcas-involucrados-en-compra-de-tapabocas-de-oro-1116583330.html

Fiscalía de Paraguay imputa solo a uno de los jerarcas involucrados en compra de 'tapabocas de oro'

Fiscalía de Paraguay imputa solo a uno de los jerarcas involucrados en compra de 'tapabocas de oro'

29.09.2021

Luego que se revelara que la DINAC había sobrefacturado la compra de 4.000 tapabocas por vía de la excepción, en el marco de las medidas sanitarias para hacer frente al COVID-19, el titular de la institución, Edgar Melgarejo, renunció a su cargo y fue encausado por una adquisición irregular.La compra tuvo lugar el 27 de marzo de 2020 por un precio mucho más elevado al fijado por el Ministerio de Salud. Cada unidad de tapabocas fue adquirida por 29.990 guaraníes (4,36 dólares), mientras que no deberían haber superado los 15.000 guaraníes (2,18 dólares).No obstante, no fue la única irregularidad que se identificó desde los organismos del Estado.Si bien el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto —quien renunció a su cargo en junio para ser reelecto— dijo a Radio Concierto haber comprado tan solo 2.000 tapabocas a un precio unitario de 1.900 guaraníes (0,28 dólares), documentos del municipio revelan que las unidades de la marca Carbografit, procedente de Brasil, costaron 28.000 guaraníes.Esta no fue la única partida que recibió el municipio, sino que ya había adquirido 200 cajas de tapabocas Sugama de procedencia China por 95.000 guaraníes (13,8 dólares) por caja, según explica el medio AhoraCDE.La situación en la DINAC fue denunciada penalmente por la diputada Kattya González, junto a otros representantes, mientras que el caso de la municipalidad de Ciudad del Este fue presentado ante el Ministerio Público por el concejal municipal Celso Miranda.Hasta el momento, la Fiscalía solo imputó a Melgarejo y otros cinco integrantes de su cartera, quienes cumplen arresto domiciliario.

