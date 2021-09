https://mundo.sputniknews.com/20210929/expresidente-colombiano-santos-critica-dichos-de-duque-en-onu-sobre-acuerdo-de-paz-1116590960.html

Expresidente colombiano Santos critica dichos de Duque en ONU sobre acuerdo de paz

Expresidente colombiano Santos critica dichos de Duque en ONU sobre acuerdo de paz

BOGOTÁ (Spuntnik) — El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos (2010 - 2018), dijo el miércoles que el actual jefe de Estado, Iván Duque, hizo el ridículo... 29.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-29T23:26+0000

2021-09-29T23:26+0000

2021-09-29T23:26+0000

américa latina

juan manuel santos

colombia

iván duque

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/103644/32/1036443294_0:0:2559:1440_1920x0_80_0_0_ac8d890311de03ab5ad374a2f6ada15f.jpg

Haber escuchado a Duque decir que la paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) era "frágil" ante la Asamblea General de la ONU fue "ver a mi presidente haciendo el oso (expresión colombiana equivalente a hacer el ridículo)", afirmó Santos en entrevista con la emisora local Caracol Radio.Santos reconoció que su Gobierno cometió "una falla" al no haber acelerado las negociaciones para haber tenido más tiempo de implementar el acuerdo de paz con las FARC."Tal vez una falla del Gobierno nuestro fue no haber acelerado las negociaciones para haber tenido más tiempo de implementar el acuerdo (de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) en nuestro Gobierno", afirmó en entrevista con la emisora local Caracol Radio.Su Gobierno, de dos períodos presidenciales, impulsó las negociaciones con la guerrilla más antigua del continente, lo que terminó en la firma de la paz en 2016.Sin embargo, el acuerdo fue rechazado en un plebiscito tras esa firma.El Ejecutivo de entonces se reunió con el actual partido oficialista Centro Democrático, que lideraba la campaña por el "No", y el acuerdo inicial se modificó.Sin embargo, sus miembros siguieron argumentando que no se les había escuchado tras la victoria en las urnas, como lo reiteró recientemente su líder, el expresidente Álvaro Uribe (2002 - 2010), ante miembros de la Comisión de la Verdad."Los problemas que hemos afrontado (en Colombia) no son producto del acuerdo mismo, sino tal vez de la falta de implementación del acuerdo, y de otros fenómenos que han surgido y que infortunadamente no han tenido un manejo eficaz", agregó Santos.Tras la firma de la paz, casi 300 excombatientes han sido asesinados, de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, tribunal creado por el acuerdo).Igualmente, varios negociadores de la guerrilla en los diálogos de La Habana, como "Iván Márquez", "Jesús Santrich" o Hernán Darío Velásquez ("El Paisa"), retomaron las armas para actuar en grupos disidentes.

https://mundo.sputniknews.com/20210924/paz-en-colombia-cinco-anos-de-un-acuerdo-que-dividio-al-pais-1116417707.html

https://mundo.sputniknews.com/20210927/diez-oscuras-cifras-de-colombia-a-cinco-anos-del-acuerdo-de-paz-1116472758.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

juan manuel santos, colombia, iván duque