https://mundo.sputniknews.com/20210929/en-que-consiste-el-articulo-33-de-la-constitucion-y-por-que-amlo-busca-quitarlo-1116565006.html

En qué consiste el artículo 33 de la Constitución y por qué AMLO busca quitarlo

En qué consiste el artículo 33 de la Constitución y por qué AMLO busca quitarlo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió el pasado 23 de septiembre, durante su conferencia matutina, que se analizara la posibilidad de... 29.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-29T14:08+0000

2021-09-29T14:08+0000

2021-09-29T14:08+0000

américa latina

méxico

constitución

andrés manuel lópez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1116565549_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_e045249598582c33d02e0a29cca20be2.jpg

Dicho artículo faculta al mandatario para expulsar extranjeros de territorio nacional. Sin embargo, López Obrador aseguró que se trata de una medida represiva que él nunca utilizaría. También dijo que fue pensado y redactado en 1857, por lo cual ya no corresponde al contexto actual del país.Sin embargo, está comprobado que en el artículo original solo se establecía quiénes eran las personas extranjeras y los derechos humanos que se les adjudicaban. Fue hasta 2011, durante el sexenio del panista Felipe Calderón, que se agregó dicho párrafo en el que se indica que el titular del Ejecutivo Federal posee las facultades para expulsar a extranjeros, en caso de considerarlo necesario.El artículo 33 de la Carta Magna, vigente a la fecha, dice así: "El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país".Cada vez que en México se presentan casos polémicos que involucran extranjeros, como la visita del líder del partido español VOX, Santiago Abascal; la presencia de grupos migrantes en la frontera; y problemas legales como el de la presentadora peruana Laura Bozo, son muchas las personas que solicitan al presidente que los "expulse" del país, bajo las facultades que le otorga la Constitución.Aunque, el mandatario tabasqueño sostiene que los propósitos de su administración no son de censura ni autoritarios, por ello "queremos garantizar libertades plenas, por eso es bueno el debate, por eso el mejor sistema es la democracia, lo menos malo como dicen los escépticos, es lo mejor no hay otro sistema más conveniente que la democracia".También informó que si de momento había alguien vetado, alguna persona que no pudiera entrar a México, el gobierno de la Cuarta Transformación levantaría dichos vetos. Recordó que durante el sexenio de Felipe Calderón se le prohibió la entrada al escritor Mario Vargas Llosa, después de que realizara declaraciones en contra del gobierno del panista.

https://mundo.sputniknews.com/20210908/amlo-sobre-vox-hay-que-reconocerles-que-dan-la-cara-es-franquismo-franco-1115850330.html

https://mundo.sputniknews.com/20210923/mario-vargas-llosa-se-lanza-contra-las-mananeras-de-amlo-1116351009.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, constitución, andrés manuel lópez obrador