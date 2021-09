https://mundo.sputniknews.com/20210929/en-estas-tierras-manda-el-sheriff-las-redes-explotan-tras-la-historica-derrota-del-real-madrid-1116558816.html

"En estas tierras manda el Sheriff": las redes explotan tras la histórica derrota del Real Madrid

La sorprendente victoria del Sheriff Tiraspol ante el Real Madrid en Liga de Campeones ha desencadenado un aluvión de comentarios en redes sociales. Desde... 29.09.2021, Sputnik Mundo

La noche del 28 de septiembre el estadio Santiago Bernabéu se vestía de gala. El coliseo merengue se preparaba para albergar de nuevo un partido de Liga de Campeones. El primero desde que comenzó la pandemia. En su particular fiesta estaban invitados el Real Madrid y el Sheriff Tiraspol, llegado desde Transnistria. Una celebración que apuntaba a cuento para el anfitrión. Sin embargo, se tornó en pesadilla.El Real Madrid se enredó en la portería rival. Tan solo uno de sus tiros hizo diana, el penalti convertido por Karim Benzema. Con el balón en movimiento, el conjunto entrenado por Carlo Ancelotti fue incapaz de anotar. En parte, por la actuación del cancerbero del Sheriff, Georgios Athanasiadis, protagonista del encuentro. Por su parte, el Sheriff no perdonó los fallos defensivos de los locales. Jasurbek Yakhshiboev y Thill marcaron y sentenciaron. El luminoso se apagó con un inesperado 1-2.El Real Madrid trajo felicidad a la lejana Transnistria. Un territorio que funciona como un Estado, pero que no goza de reconocimiento por parte de la comunidad internacional. En los mapas aparece como parte de Moldavia. Desde ahora como hogar del equipo que consiguió derrotar al gigante blanco en su propia casa y en su primera participación en Liga de Campeones. Un día histórico para el Sheriff Tiraspol. Una fecha que tampoco olvidarán los aficionados del club español. Su memoria la guardan en redes sociales.Desde comparaciones con Los Simpson hasta memes con Toy Story. Sin olvidar las numerosas imágenes con el típico policía estadounidense, en honor al nombre del equipo del Este de Europa. La debacle del Real Madrid fue objeto del humor existente en Twitter. Y es que independientemente de la victoria o derrota de un equipo, Internet siempre se lleva los tres puntos.Una derrota dolorosa en la que era la noche del Santiago Bernabéu. No obstante, parece que el estadio no es el mejor aliado de los madridistas en competición europea. Y es que el conjunto solo ha ganado uno de los últimos siete encuentros de Liga de Campeones disputados en Chamartín. Maldición que no logró romper ante el Sheriff Tiraspol, que cañoneó al Real Madrid en su propia fiesta.

