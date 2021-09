https://mundo.sputniknews.com/20210929/desaparecer-o-reformar-la-oea-ebrard-aclara-la-postura-de-mexico-1116565997.html

¿Desaparecer o reformar la OEA?: Ebrard aclara la postura de México

¿Desaparecer o reformar la OEA?: Ebrard aclara la postura de México

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, aseguró que el gobierno mexicano no tiene la intención de desaparecer la Organización de los... 29.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-29T14:09+0000

2021-09-29T14:09+0000

2021-09-29T14:09+0000

américa latina

celac

organización de estados americanos (oea)

marcelo ebrard

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1116566219_0:0:1599:899_1920x0_80_0_0_df68d6b98e4cd3174a7932eea5b5ca59.jpg

Este 28 de septiembre el canciller mexicano se presentó a una comparecencia en el Senado de la República para rendir un informe sobre el trabajo de política exterior que ha hecho la dependencia a su cargo.Durante su intervención, el canciller mexicano se refirió sobre la propuesta de "evolucionar" la OEA, la cual "debe adaptarse a una nueva geopolítica mundial"."Lo que hemos dicho es que debe sustituirse por un instrumento superior del cual deben ser parte Estados Unidos y Canadá. La OEA debería evolucionar hacia otro tipo de organización, porque el modelo debe adaptarse a una nueva geopolítica mundial; se necesita otro tipo de acuerdo entre los países de las Américas más paritario, más respetuoso, será posible y es deseable", declaró Marcelo Ebrard.En este tenor, Ebrard Casaubón comentó que la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) no se trató de un encuentro entre países con afinidades políticas, sino que responde a realidades diferentes."México es parte de América Latina y el Caribe y hemos sido parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños desde que se fundó. México nunca ha faltado a esa cumbre", declaró el titular de la SRE.La aclaración del funcionario federal se da luego de varias intervenciones en las que aseveró que México buscaba desaparecer la OEA por considerarla un organismo intervencionista.La primera vez que se mencionó la iniciativa de modificar dicha organización ocurrió el 24 de julio cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que es "inaceptable la política de los últimos dos siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia"."En ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador, a petición y aceptación de las partes en conflicto. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y nuestras identidades", sostuvo el mandatario mexicano.

https://mundo.sputniknews.com/20210924/con-sus-declaraciones-sobre-cuba-y-eeuu-viene-un-nuevo-amlo-para-la-politica-exterior-1116412591.html

https://mundo.sputniknews.com/20210917/la-celac-podra-sustituir-a-la-oea-1116176503.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

celac, organización de estados americanos (oea), marcelo ebrard, méxico