Cónsul de Colombia en Haití reitera pedido de asesoría para detenidos por magnicidio

"Por instrucción de la vicepresidenta y canciller (Marta Lucía Ramírez), nuestro cónsul Honorario en Puerto Príncipe (Julio Santa) se reunió con el ministro de Justicia de Haití (Liszt Quitel) y le reiteró la solicitud de asesoría jurídica para los 18 colombianos detenidos por los hechos relacionados con la muerte del presidente Moise", indicó la Cancillería a través de Twitter.El pedido de Santa se suma al que hizo el pasado 20 de agosto la propia Ramírez, quien incluso en esa ocasión reiteró el llamado para que se brinde asesoría a los 18 militares colombianos en retiro detenidos en Puerto Príncipe y quienes desde el momento de su arresto no cuentan con esa garantía.El proceso contra los 18 colombianos todavía no avanza debido a que no cuentan con una asesoría jurídica, sostiene el Gobierno colombiano, que también señala que se les ha privado de atención médica, mientras que los detenidos denuncian haber sido víctimas de tortura durante este tiempo."Son personas que tienen que poder defenderse en un proceso. Algunos han confesado, no todos lo han hecho, y por eso es importante darles ese derecho al debido proceso, a presentar pruebas, a ser escuchados en juicio para que también los que tengan que recibir una condena la reciban de manera drástica, como la merecen, pero que se haga dentro del respeto de ese derecho", dijo Ramírez el 20 de agosto al primer ministro de Haití, Ariel Henry, en un diálogo virtual.Moise fue asesinado el pasado 7 de julio con 12 disparos durante un ataque a la residencia presidencial, en Puerto Príncipe, en el que su esposa resultó herida.El ataque fue perpetrado por un comando conformado por militares colombianos retirados, de los cuales 18 fueron detenidos y otros tres murieron en un operativo policial, por lo que el Ejecutivo de Colombia también trabaja en la repatriación de esos restos.

