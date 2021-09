https://mundo.sputniknews.com/20210929/amlo-promete-cerrar-facebook-y-twitter-al-terminar-su-presidencia-en-mexico-es-retiro-completo-1116568372.html

AMLO promete cerrar Facebook y Twitter al terminar su presidencia en México: "Es retiro completo"

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no volverá a aparecer en ningún acto público luego de terminar su gobierno. 29.09.2021, Sputnik Mundo

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente de México aseveró que en septiembre de 2024 se retirará de la vida política y pública del país y prometió que cerrará sus cuentas de redes sociales y cambiará su número telefónico."No vuelvo a estar en un acto público. Voy a procurar que no me tomen ninguna foto porque entonces sí voy a poder estar totalmente cómodo, no hace faltar estar rasurándose todas las mañanas", agregó.López Obrador señaló que a su retiro se dedicará a escribir, pero no con el afán de publicar otro libro, al menos hasta que pasen tres años de haber salido de la presidencia de México."Voy a publicar, saliendo, a los tres años, para no tener nada que ver", indicó el morenista, quien tiene más de una decena de libros publicados, tres de ellos ya como presidente.Además, dijo que no le preocupa la continuidad de su proyecto político, pues "hay buenos relevos"; sin embargo, evitó dar nombres de quiénes podrían sustituirlo."Estoy completamente satisfecho, contento, porque hay relevo. Ese es un problema que tienen los conservadores, de dónde van a sacar si ya nadie quiere que los identifiquen con esos partidos", aseveró.

