AMLO pide a nueva bancada de senadores no actuar por intereses de grupo

AMLO pide a nueva bancada de senadores no actuar por intereses de grupo

Los senadores que buscan conformar un grupo parlamentario independiente no deben olvidar que son representantes populares y no defensores de intereses de grupo... 29.09.2021, Sputnik Mundo

Cuestionado sobre la maniobra asociativa de Gustavo Madero, senador del PAN; Germán Martínez, de Morena; Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastélum, del Partido del Trabajo (PT) y el independiente Emilio Álvarez Icaza para operar en la cámara alta como un grupo independiente sin dictados partidistas, el mandatario les pidió garantizar el cumplimiento de sus deberes democráticos."Son libres y que cada quien tiene que actuar de acuerdo a su conciencia y darle espacios de expresión, garantizar el derecho a disentir. Nosotros vamos a seguir impulsando la transformación de México y si los legisladores, no sólo senadores, diputados, votan en contra de nuestras iniciativas ahora sí que allá ellos", declaró el mandatario sobre la intención del bloque de consolidar una fuerza opositora al gobierno federal.Los senadores son representantes de las entidades federativas y no deben legislar en contra del pueblo, señaló, además de reprochar que precisamente en el periodo neoliberal se impulsaron leyes en contra de los intereses populares."Recibían consignas para reformar la constitución y las leyes en contra del pueblo, porque eso fue lo que hicieron. Hagan una revisión de todas las reformas constitucionales que se hicieron durante el periodo neoliberal, todas las reformas fueron para afectar al pueblo de México, beneficiar a minorías", criticó el presidente.Así, consideró que parlamentarios legalizaron el robo y el saqueo de los bienes de la nación durante 30 años."¿Quieren seguir así?, repito: allá ellos", zanjó.López Obrador afirmó que este pretendido grupo parlamentario independiente no debe oponerse a la democracia participativa ni a la iniciativa de reforma para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues debilitarla beneficiaría a las empresas privadas y extranjeras.Algo similar sucede en España con las tarifas de luz, ejemplificó el mandatario federal, debido a que el gobierno del país europeo no se atreve a enfrentar los intereses de firmas privadas en el sector y prefiere sacrificar a los consumidores.

