Agente de Colombia ante CIJ dice que hubo "fluidez" en sesión contra Nicaragua

BOGOTÁ (Spuntnik) — El agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dijo que hubo "fluidez" en la exposición de alegatos de este miércoles... 29.09.2021, Sputnik Mundo

Desde la semana pasada, ambos países exponen presencialmente sus alegatos ante ese órgano judicial de Naciones Unidas, respecto a derechos soberanos en el Mar Caribe.Para Nicaragua, Colombia ha incumplido el fallo del tribunal de 2012, que le otorgó soberanía a Bogotá sobre siete cayos, pero concedió a Managua las aguas que rodean dos de ellos.Respecto a esa demanda, "Colombia argumentó que se trata de los derechos y libertades de ambos países en el área. Aquí no se trata del fallo del 2012. Nicaragua ha pretendido distorsionar este caso", afirmó, por su parte, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez.La funcionaria viajó a La Haya para acompañar al equipo de abogados que defiende al país en este caso, y destacó la estrategia colombiana de responder con dos contrademandas. Una de ellas demuestra "cómo Nicaragua no solamente ha violado los derechos de pesca de los raizales (comunidad afrocolombiana en el Caribe), sino que también ha hecho amenazas", agregó Ramírez. La segunda se centra en "cómo Nicaragua viola el derecho internacional cuando por un decreto expedido por ese país, se adjudica áreas marinas que no le pertenecen".

