https://mundo.sputniknews.com/20210928/senadores-de-mexico-buscan-garantizar-el-aborto-como-servicio-de-salud-en-todo-el-pais-1116545350.html

Senadores de México buscan garantizar el aborto como servicio de salud en todo el país

Senadores de México buscan garantizar el aborto como servicio de salud en todo el país

Senadoras y senadores de distintas bancadas en México anunciaron la presentación de una iniciativa de reforma para garantizar que el acceso al aborto sea un... 28.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-28T21:08+0000

2021-09-28T21:08+0000

2021-09-28T21:29+0000

américa latina

senado de méxico

género

aborto seguro, legal y gratuito

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1116545108_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c00dbadaa69da4445bd3155b91ff6717.jpg

Mediante reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal se busca garantizar el acceso a este procedimiento médico hasta las 12 semanas de gestación, explicó la senadora Patricia Mercado, abanderada por Movimiento Ciudadano.Alejandra Lagunes, senadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sostuvo que la capacidad de las mujeres a elegir sobre sus cuerpos no es una concesión, sino un derecho."La autonomía para decidir sobre nuestro cuerpo no son concesiones ni permisos, son derechos. Decidir utilizar anticonceptivos, tener pareja o ser madres son parte de nuestros derechos sexuales, reproductivos y de salud. Aborto legal ya", expresó la legisladora.El coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el senado, Miguel Ángel Mancera, informó que el anuncio de reforma a la ley de salud se inscribe en el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro."Seguiremos construyendo el andamiaje jurídico en favor de las mujeres, su salud reproductiva y por el derecho a decidir de las personas gestantes", apuntó.El anuncio de los senadores se da a unos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estimó que la ley en materia de objeción de conciencia del personal médico no establecía lineamientos para ejercerla sin vulnerar los derechos humanos de las mujeres.El máximo órgano judicial del país exhortó, entonces, al Congreso de la Unión de México hacer los ajustes correspondientes con base en la deliberación alcanzada en la corte.Además, el anuncio de los legisladores sucede también días después de que la Secretaría de Gobernación informó que trabaja en liberar a mujeres presas en el país por abortar, también en concordancia con la deliberación de la Suprema Corte que el 7 de septiembre invalidó el artículo 196 que el Código Penal de Coahuila sobre interrupción del embarazo.A pesar de enfocarse en Coahuila, la deliberación asienta un precedente válido para todo el país. Entonces la Suprema Corte consideró que la ley estatal vulnera el derecho de la mujer a decidir.

https://mundo.sputniknews.com/20210913/sacerdote-mexicano-se-lanza-contra-el-aborto-por-que-no-matamos-a-la-mama-1116011282.html

https://mundo.sputniknews.com/20210908/agencias-de-la-onu-saludan-despenalizacion-del-aborto-en-mexico-1115868333.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

senado de méxico, género, aborto seguro, legal y gratuito, méxico