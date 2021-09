https://mundo.sputniknews.com/20210928/ricardo-anaya-presenta-miniserie-para-exhibir-pacto-perverso-entre-lozoya-y-amlo-1116530333.html

Ricardo Anaya presenta 'miniserie' para exhibir 'pacto perverso' entre Lozoya y AMLO

Ricardo Anaya presenta 'miniserie' para exhibir 'pacto perverso' entre Lozoya y AMLO

El excandidato a la presidencia de México y hoy opositor Ricardo Anaya aseveró que el presidente Andrés Manuel López Obrador pactó con el exdirector de Pemex... 28.09.2021, Sputnik Mundo

Anaya anunció que sacará cuatro capítulos explicando los archivos que la Fiscalía General de la República le entregó en virtud de la investigación que hay en su contra. En la "miniserie", dijo, exhibirá las mentiras del presidente mexicano.De acuerdo con el expanista, la FGR le entregó 76 cajas, las cuales, aseveró, ya leyó su contenido y la gran mayoría es "paja" pues no hay suficientes pruebas en su contra."Yo nunca fui el más simpático de la escuela, pero siempre fui bien matado y sí leí las toneladas de papel que me entregaron estos sinvergüenzas", señaló.El excandidato aseveró que López Obrador y Emilio Lozoya, a quien se le comprobó haber recibido 10 millones de dólares de la empresa Odebrecht, hicieron un pacto: que el exdirector de Pemex no pisaría la cárcel y se quedaría con el dinero a cambio de involucrar a opositores del presidente mexicano en el caso."Así, él queda como un angelito y López Obrador me trata de meter 30 años al bote", aseveró Anaya, quien dijo tener pruebas de que las fechas dadas a conocer en la declaración de Lozoya sobre qué días entregó el dinero a legisladores para supuestamente comprar su voto a favor de la reforma energética, no coinciden.Además, el exdiputado federal señaló que en la carpeta de investigación en donde se añadió la declaración de Lozoya se hace mención de que el dinero se entregó en agosto de 2014, cuando él ya no era legislador.Asimismo, Anaya aseveró que hubiera sido el "soborno más estúpido de la historia", pues él votó a favor de la reforma energética en diciembre de 2017, una propuesta que su partido había impulsado desde años antes."López Obrador me quiere meter a la cárcel 30 años con una historia de puras mentiras. Andrés Manuel: te has convertido en lo que tanto criticabas, en un mentiroso y corrupto vulgar, en un tirano que tuerce la justicia para sus venganzas personales", sentenció Anaya.

Jose Gutierrez MUY BUENO EL PRIMER VIDEO: van a ser cuatro y ya en el primero demuestra al Inepto y vengativo del amlo. Ojalá que los seguidores de la secta del amlo lo vean y lo escuchen. 2

Jose Gutierrez ¡Gracias Sputnik!... Por equilibrar un poco. Que estos artículos sirvan para comenzar a sacar a México de la locura rencorosa del amlo y sus voluntarios a víctimas. 2

corrupción, gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, ricardo anaya, méxico