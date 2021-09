https://mundo.sputniknews.com/20210928/presidente-de-la-suprema-corte-de-mexico-se-estrena-en-tik-tok-1116529167.html

Presidente de la Suprema Corte de México se estrena en TikTok

Presidente de la Suprema Corte de México se estrena en TikTok

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, Arturo Zaldívar, abrió una cuenta en TikTok. El perfil es utilizado por el... 28.09.2021, Sputnik Mundo

El funcionario dio un mensaje de agradecimiento a todos los usuarios que han comenzado a seguirlo y a reproducir sus videos. Aseguró que dicho perfil lo creó con el objetivo de acercarse a la parte más joven de la sociedad mexicana."Hola, espero que estén muy bien. Como ustedes saben, soy nuevo en TikTok; decidí ingresar a esta plataforma porque me interesa acercarme a la parte más joven de nuestra sociedad", dijo.Además, resaltó que es de suma importancia que se conozca el trabajo que se realiza en la Suprema Corte porque tiene que ver con la protección y el desarrollo de los derechos humanos.También agradeció a todas las personas que lo siguen, que han reproducido sus videos y que comentan sobre ellos, ya sea de manera positiva o de forma crítica.Hasta ahora, el ministro presidente tiene más de 12.000 seguidores, más de 22.000 "me gusta" y dos de sus videos han superado las 300.000 reproducciones.Algunos usuarios utilizaron otras redes sociales para expresar su sorpresa por la apertura del perfil de Zaldívar en TikTok, pues aseguran que mientras ellos no terminan de entender la aplicación, el ministro cada vez acumula más seguidores y reproducciones.

