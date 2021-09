https://mundo.sputniknews.com/20210928/presidente-de-ecuador-designa-a-extitular-de-prisiones-como-nuevo-jefe-de-inteligencia-1116511542.html

Presidente de Ecuador designa a extitular de prisiones como nuevo jefe de Inteligencia

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, designó al exdirector del Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI), Fausto Cobo, como... 28.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

ecuador

guillermo lasso

En su reemplazo en la dirección de la SNAI será designado el actual director de la cárcel de la provincia del Cotopaxi (centro), Bolívar Garzón, precisó Cobo.Cobo se convierte en el tercer funcionario al frente del CIES desde que Lasso asumió el Gobierno, hace poco más de cuatro meses.El pasado 19 de septiembre, Lasso exigió la renuncia al secretario del CIES, Galo Robalino, luego de que el diario El Universo reveló que no había pagado el impuesto a la renta en los últimos 12 años.El nuevo jefe de Inteligencia del país suramericano es coronel en servicio pasivo y fue vicepresidente del Parlamento Andino de 2017 a 2021, por el actual partido oficialista CREO.Anteriormente, participó junto con Lucio Gutiérrez y otros miembros del Ejército en el golpe de Estado que derrocó al presidente Jamil Mahuad (1998-2000).Cobo también fue secretario de la Administración en el Gobierno de Gutiérrez (2003-2005) y legislador por el partido Sociedad Patriótica.El CIES reemplazó a la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) creada en 2018 por el presidente Rafael Correa (2007-2017).

