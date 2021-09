Médicos de Brasil afirman que eran despedidos si no prescribían el kit COVID de Bolsonaro

"Llegó a un punto lamentable, en mi opinión. Ese kit estaba compuesto por 8 ítems. Los médicos de guardia le decían al paciente: tengo que dártelo, si no te lo doy me despiden. Si usted lo toma, está tomando solo vitaminas y proteínas. Los otros [medicamentos], además de no ser eficientes, son muy peligrosos", dijo la abogada frente a la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de COVID-19 en el Senado.