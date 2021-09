Macron: Francia no cambiará estrategia en la región indopacífica por lo de Australia

https://mundo.sputniknews.com/20210928/macron-francia-no-cambiara-estrategia-en-la-region-indopacifica-por-lo-de-australia-1116516845.html

"La elección que hizo Australia no cambará la estrategia de Francia en la región indopacífica anunciada a inicios de 2018 en la India. Tenemos socios en la región. Francia es una potencia indopacífica, independientemente de cualquier contrato. En esta región vive más de un millón de nuestros compatriotas y están acuartelados más de 8.000 militares franceses. La elección que hizo Australia tendrá consecuencias, que se determinarán en las próximas semanas", declaró.El 15 de septiembre, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia anunciaron un nuevo programa en materia de defensa con el nombre de AUKUS, que en la primera fase supone la construcción de ocho submarinos nucleares para el país oceánico.Al día siguiente, el primer ministro australiano, Scott Morrison, anunció que Canberra rompía un contrato de submarinos de la clase Barracuda, de casi 66.000 millones de dólares, firmado con la francesa Naval Group, decisión que París calificó como "puñalada por la espalda".El secretario de Estado para Asuntos Europeos de Francia, Clément Beaune, declaró que, tras ese incidente, Europa debe fortalecer su autonomía estratégica y su defensa.

